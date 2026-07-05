Son Mühür- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 5 Temmuz Pazar günü ve önümüzdeki hafta için merakla beklenen hava tahmin raporunu paylaştı.

İzmir genelinde yaz sıcakları iyice artarken, ilçelerdeki hava koşulları değişkenlik gösteriyor. Kimi yerde rüzgar eserken, kimi yerde ise termometreler 37 dereceye kadar dayanacak.

Kent genelinde etkili olan yüksek nem oranı bazı bölgelerde sıcaklığı daha da bunaltıcı hale getirirken, özellikle kıyı şeridinde ve kuzey ilçelerinde haftanın ilk günleri esecek rüzgarlar vatandaşlara biraz olsun nefes aldıracak.

İzmir'de pazar günü hava nasıl olacak?

Aliağa: Sıcak hava etkisini gösterecek, termometreler 35 dereceyi gösterecek.

Balçova: Sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Bayındır: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Bayraklı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 35 dereceyi gösterecek.

Bergama: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Beydağ: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 36 dereceye çıkacak.

Bornova: Sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Bozdağ Kayak Merkezi: Yer yer sağanak yağış beklenirken en yüksek sıcaklık 23 derece olacak.

Buca: Az bulutlu bir havada sıcaklık 34 derece olacak.

Çeşme: Rüzgarlı hava etkili olacak, termometreler 31 dereceyi gösterecek.

Çiğli: Sıcak hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Dikili: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak.

Foça: Rüzgarlı havayla birlikte en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Gaziemir: Az bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 34 derece olacak.

Güzelbahçe: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 33 derece olacak.

Karabağlar: Az bulutlu bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Karaburun: Rüzgarlı bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 35 dereceyi gösterecek.

Kemalpaşa: Az bulutlu bir gökyüzü altında en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Kınık: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 33 derece olacak.

Konak: Rüzgarlı bir hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Kiraz: Sıcak hava hakim olacak, termometreler 35 dereceyi gösterecek.

Menderes: Sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Menemen: Rüzgarlı havayla birlikte sıcaklık 34 derece olacak.

Narlıdere: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Seferihisar: Rüzgarlı hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Selçuk: Az bulutlu bir havada sıcaklık 33 derece olacak.

Tire: Sıcak hava hakim olacak, termometreler 37 dereceyi gösterecek.

Torbalı: Sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Urla: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 30 derece olacak.