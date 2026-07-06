Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı kulüp Alexander Nübel ile anlaştı. Kariyerinde Schalke 04, Monaco ve Stuttgart tecrübeleri bulunan kaleci, 2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosunda da yer alıyor.

ALEXANDER NÜBEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alman milli takımında da yer alan Alexander Nübel, , 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya geldi. 29 yaşında olan kaleci Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer oldu.

ALEXANDER NÜBEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bundesliga'da Schalke 04 ile adını duyuran Nübel, Bundesliga'da ilk resmi maçına 14 Mayıs 2016'da TSG Hoffenheim'a karşı çıktı. Teknik direktör Domenico Tedesco döneminde, 2018-2019 sezonunda as kaleciliği devraldı. 2 Şubat 2019'da Borussia Mönchengladbach maçında kırmızı kart gördü ve iki maç oynayamadı. 6 Ağustos 2019'da teknik direktör David Wagner onu takım kaptanı yaptı. Yeni sözleşme imzalamayı reddedince, kulüp 22 Aralık 2019'da kaptanlığı Omar Mascarell'e verdi.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

4 Ocak 2020 tarihinde Schalke 04 ile yollarını ayıran Nübel, Almanya devi Bayern Münih ile anlaştı.

Nübel, Bayern formasıyla ilk maçına 15 Ekim'de, Almanya Kupası'nda beşinci lig temsilcisi Düren'i 3-0 yendikleri maçta çıktı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını 1 Aralık 2020'de 1-1 biten Atlético Madrid deplasmanında verdi. Bundesliga'da Bayern kalesini ise ilk kez 15 Mayıs 2021'deki 2-2'lik Freiburg beraberliğinde korudu.

ALEXANDER NÜBEL HANGİ TAKIMLARA KİRALANDI?

Düzenli oynama hedefiyle 27 Haziran 2021'de Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'ya iki sezonluğuna kiralandı. Fransa döneminin ardından 25 Temmuz 2023'te rotasını yeniden ülkesine çevirip bir sezonluğuna VfB Stuttgart'a geçti.

Stuttgart'ta gösterdiği performansla 12 Nisan 2024'te Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Bu imzayla eş zamanlı olarak Stuttgart'taki kiralık süresi de iki yıl daha uzadı. Nübel, son olarak Beşiktaş'la anlaşma sağladı.