TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni dönem hazırlıklarına başlayan Karşıyaka’yı zorlu bir maraton bekliyor. Bu yıl grup sayısının 4’ten 3’e düşürülmesiyle beraber rekabetin dozu iyice yükselirken, 3. Lig'deki 9. yılına giren Kaf-Kaf, zirve hedefine ulaşmak için sezona güçlü bir başlangıç yapmak zorunda.

Karşıyaka'nın grubunda hem tanıdık yüzler hem de bütçeleriyle dikkat çeken çok ciddi rakipler bulunuyor.

Balıkesirspor eski Karşıyakalılarla kadro kurdu

Grubun en dikkat çeken ve transfer döneminde en çok konuşulan ekiplerinden biri Balıkesirspor oldu. Geçen dönem play-off oynayan kırmızı-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.

Bal-Kes’in kadrosuna dahil ettiği isimler arasında Karşıyaka taraftarının çok yakından tanıdığı eski golcü Emre Gemici ile yeşil-kırmızılı formayı giymiş olan Ali Sinan Gayla yer alıyor.

Ayrıca Eskişehirspor’un golcü kanat oyuncusu Akın Akman da bu sezon Balıkesir formasıyla Karşıyaka’ya rakip olacak.

Play-Off canavarları yine aynı grupta

Karşıyaka’nın grubunda yalnızca Balıkesirspor değil, geçen yılın diğer zorlu takımları da yer alıyor. Son iki sezondur final kapısından dönen ve geçtiğimiz dönem Karşıyaka’yı play-off mücadelesinde saf dışı bırakan Ayvalıkgücü Belediyespor, bu yıl da yeşil-kırmızılıların en güçlü rakiplerinden biri olacak.

Geçen yıl üst ligi zorlayan köklü çınar Eskişehirspor da gruptaki yerini alarak yarışa dahil oldu.

İzmir’de derbi ateşi yanacak

Yeni dönemde futbolseverleri çok sert ve heyecanlı İzmir derbileri bekliyor. Karşıyaka, ezeli rakibi Altay ile kozlarını bu kez 3. Lig’de paylaşacak.

Gruptaki tek İzmir rakibi Altay da değil; bir alt lige düşen Bucaspor 1928 de yeşil-kırmızılıların gruptaki en güçlü rakiplerinden biri olacak.

Ayrıca İzmir’i temsil eden Tire 2021 FK da bu sezon ligde Gaziemir Spor ismiyle mücadele ederek derbi rakipleri arasına katılacak.

Sadece Ege ve İzmir takımları bulunmuyor

Grupta yalnızca Ege ve İzmir takımları değil, Türkiye’nin dört bir yanından iddialı ekipler yer alıyor. Bursa temsilcileri Nilüferspor ve Bursa Yıldırımspor, ligin yeni takımı Konya ekibi 1922 Akşehirspor, Başkent’ten Etimesgutspor ile Antalya’nın güçlü ekipleri Alanya 1221 ve Kepezspor, Kaf-Kaf’ın şampiyonluk yolunda yerini alacak.