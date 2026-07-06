Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun kasım ayında başlatılan bahis soruşturmaları kapsamında ceza alan bini aşkın futbolcuyu yakından ilgilendiren radikal bir düzenlemeye hazırlanıyor. Federasyonun, maç oynanmayan günleri men cezasından düşmemesi sebebiyle 6, 9 ve 12 ay ceza alan birçok oyuncunun yeni sezonda da formalarından uzak kalacak olması, yönetimi harekete geçirdi. Kulüplerin ve futbolcuların mağduriyetini gidermek amacıyla kalan cezaların paraya çevrilmesi gündeme gelirken, bu formülün hayata geçmesi halinde gözler Karşıyaka forması giyen Erol Zöngür’e çevrilecek.

Karşıyaka Erol için beklemede

Yeşil-kırmızılı kulüp, profesyonel olmadan önceki bahis hesabı nedeniyle 12 ay men cezası alan ve Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz reddedilen tecrübeli futbolcusu Erol Zöngür için TFF’den gelecek resmi kararı bekliyor. Geçen sezon başında tamamı ilk 11'de olmak üzere 10 maçta görev yaptıktan sonra sezonu erken kapatmak zorunda kalan ancak kulübünün sözleşmesini feshetmeyip kadroda tuttuğu Erol, bu düzenleme gerçekleşirse cezasının kalan kısmını paraya çevirerek yeni sezon başında sahaya çıkabilecek.