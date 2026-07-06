Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu yeni tarifeyle birlikte yaşlılardan engellilere, ailelerden çocuklara kadar geniş bir kesimin alacağı destekler arttı. Temmuz ve aralık ayları için geçerli olan bu artışlı ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. Dar gelirli vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen bakanlık, yardımların düzenli ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması için süreci hızlandırdı.

TEMMUZ 2026 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısındaki değişikliğin ardından yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya çıktı. Engelli vatandaşlara verilen desteklerde de engel oranına göre yeni rakamlar belirlendi. Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli bulunanların maaşı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanların aylığı ise 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya ulaştı. Aileler, 18 yaş altındaki engelli yakınları için de yeni dönemde 5 bin 793 lira destek alacak.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRAYA ÇIKTI?

Devletin her ay ortalama 516 bin engelli birey için ailelerine ödediği evde bakım yardımı temmuz ve aralık dönemi için yenilendi. Daha önce 13 bin 878 lira olarak uygulanan evde bakım desteği 15 bin 755 liraya yükseldi. Bakan Göktaş, sadece bu yıl evde bakım yardımları için toplam 48,6 milyar lira ödediklerini bildirdi.

SED YARDIMI VE KORUYUCU AİLE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinde de rakamlar yukarı yönlü güncellendi. Bu doğrultuda çocuk başına ödenen SED yardımı 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıktı. Koruyucu ailelere çocuk başına verdikleri aylık ortalama destek ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya ulaştı. Bakan Göktaş, artışlı sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını ifade etti.