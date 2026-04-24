Toprağın sunduğu her ürünün...

Mutlaka “sahici” bir öyküsü vardır...

Tıpkı...

Asırlardır toprak ananın verdikleri gibi...

Yaşamı uzatan...

Mideye ve sindirim sistemine destek ve şifa veren...

Muazzam bir lezzet kalesidir “Enginar”...

Formül ortada...

Yüksek lif, antioksidan ve...

Özel bileşenleri (sinarin) sayesinde mide sağlığı için birebirdir...

Asırlardır...

Ege’nin bereketli topraklarında yetişen lezzet deposu “enginar”...

Aslında...

Sadece “şifalı” sebze değil...

Bir yaşam biçimidir... Bir kültürdür... Bir kimliktir...

Şu sırada...

Belki inanmayacaksınız ama...

“Enginar”...

Sayesinde Urla gibi şahane bir deniz kıyısı ilçesi...

İzmir’in gururu oldu...

Bir zamanlar sadece sofralarda “baba lezzet” olarak yer bulan...

Hatta...

Kimi zaman bir tabakta süs olarak...

Size... Bize... Hepimize...

Sadece görüntü veren enginar…

Bugün Urla gibi bir ilçenin...

Geleceğini şekillendiren bir değer haline geldi...

*

Peki, sonra ne oldu?

Takvimler 2014 yılını gösterirken...

İzmir’in efsane başkanlarından Aziz Kocaoğlu’nun önderliğinde...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve...

Üniversitelerin işbirliğiyle hazırlanan “Yarımada Stratejik Planı”...

Bu hikâyenin yol haritası oldu...

Gerisi artık kolaydı...

Nitekim...

Bir yıl sonra (2015)...

Urla Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle...

Bi’de baktık ki...

“Urla Enginar Festivali” dünyaya gelivermiş!

Alkışlanacak olay şudur!

Urla’nın yaptığı...

Sadece “mideleri şenlendirecek” bir festival değildi...

Bu, yerelin gücünü keşfetme ve...

Kalkınmaya dönüştürme iradesiydi...

*

Sonunda şu tatlı güzellikler geldi başımıza...

Enginar gastronomi turizmini besledi...

Bağ Yolu’nu...

Zeytin rotalarını ve...

Yerel üretimden dünya mutfağına uzanan bir zinciri tetikledi...

Ve Urla artık sadece bir ilçe değil...

Bir “gastronomi destinasyonu” oluvermişti...

Delice Network ile başlayan vizyon...

Artık bugün “Michelin yıldızlı restoranlar”a uzanan bir başarıya dönüştü...

Nitekim...

Bu sürdürülebilir başarı...

“Green Destinations” ödülü ile taçlandırıldı...

Ama en önemli dönüşüm...

Topraktan sofraya kurulan yeni bağda gerçekleşti...

Bu nasıl oldu?

İşte, şöyle oldu:

*

Çiftçinin ürünü artık doğrudan tüketiciye ulaşıyor...

Restoranlar enginarı yıl boyu menülerinde yaşatıyor...

“Urla Sakız Enginarı” coğrafi işaretiyle korunuyor...

Enginar işleme tesisleri ile katma değer artıyor...

Hepsinden önemlisi şu rotanın Türkiye’de benzeri yok:

Meydana gelen her güzel şey...

Kadın emeğiyle üretildi, kooperatiflerle değer kazandı ve yerelden dünyaya uzanan bir modele dönüştü...

Nasıl ama?

Şahane değil mi?

*

Bitiriyoruz...

Enginar ile “yıldız” olan...

Yerleşim tarihi “M.Ö 4000”lere uzanan...

Urla’nın hakkıdır bütün alkışlar...

Bir diğer “yıldız” da...

Kenti için canını dişine takan...

2014’ten bugünlere...

Urla'nın ilk kadın belediye başkanı olarak anılan...

Sibel Uyar’a yakışır...

Ayrıca, o günlerin...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun...

Emekleri ise asla unutulmaz...

Hele, hele...

Bugünün Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın...

Emekleri taçlanmaya layıktır...

...Ve, bugünler:

Uluslararası Urla Enginar Festivali, “1-2-3 Mayıs 2026” tarihlerinde...

Dopdolu programıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelecekleri karşılamaya hazır... Takdir edersiniz ki...

“Bir kentin kalbindeki saklı hikayeyi yaşamak” herkese iyi gelecektir...

Nokta...

Hamiş: 1950’lere damgasını vuran Amerikalı popüler seks sembolü Marilyn Monroe (1926-1962), Bir zamanlar tüm dünyada “enginar kraliçesi” olarak anılmıştı; restoran menülerinde o gün bugündür yıllarca enginar yemeği yer alıyor...

Sonsöz: “Enginar, toprakla başlayan ama planlamayla, üretimle, kadın emeğiyle büyüyen bir kalkınma modeli... Ve bugün biliyoruz ki: Bir kentin geleceği, bazen bir enginarın kalbinde saklıdır...”