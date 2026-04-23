SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Adliyesi’nde düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Bayram coşkusu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın çocukları makamında ağırlamasıyla başlarken, Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’ndaki törenle zirveye ulaştı.

“Çocuklarımız Geleceğimizin Teminatıdır”

Okul müdürü ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Yeldan, “23 Nisan gibi anlamlı bir gün vesilesiyle adliyemizin anaokulunda eğitim gören, geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızı misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. Çocukları çok seviyor, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle özel bir günde adliyemizde yine bir ilke imza atmış olduk,” ifadelerini kullandı.

LÖSEV Kahramanları Unutulmadı

Ziyaret programı kapsamında sadece adliye anaokulu öğrencileri değil, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ile lösemi tedavisini tamamlamış ve tedavisi süren çocuklar da kabul edildi. Başsavcı Yeldan, tüm çocuklarla yakından ilgilenerek onlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Adalet Anaokulu’ndan Görkemli Tören

İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Adalet Komisyonu Başkan Onur Sert ve üyeler ile Cumhuriyet savcıları ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, adliye anaokulunun 3, 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri sahne aldı. Minik öğrencilerin sergilediği zeybek gösterileri ayakta alkışlandı. Tören, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çektirdiği aile fotoğrafı ile sona erdi.