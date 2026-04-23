Son Mühür - Türkiye’de gayrimenkul alım satımında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen yeni düzenlemeyle, 1 Temmuz 2026 itibarıyla nakit para ile işlem dönemi sona erecek. Yeni sistemle birlikte, noterlerde araç satışlarında uygulanan ödeme modeline benzer bir yönteme geçilmesi planlanıyor.

Güvenli hesaba yatırılacak

Yeni sistem, temelde bloke çek ya da emanet hesap mantığıyla çalışacak. Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcının hesabına göndermek yerine sistemdeki güvenli bir hesaba yatıracak. Tapu müdürlüğünde tarafların imzayı atması ve mülkiyetin resmen devredilmesiyle birlikte sistem otomatik olarak devreye girecek, para ise tescilin onaylandığı anda satıcının hesabına aktarılacak.

İşlem iptal edilirse ne olacak?

Sistemin en dikkat çeken avantajı da bu noktada ortaya çıkıyor. Devir işlemi herhangi bir nedenle gerçekleşmezse, bloke edilen tutar hiçbir kesinti olmadan anında alıcının hesabına iade edilecek. Böylece taraflar için risk minimuma indirilecek.

Güvenli ve pratik yeni dönem

Uygulama oldukça basit işleyecek: Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka ya da yetkili ödeme kuruluşları üzerinden sisteme dahil olacak, satış bedeli burada bloke edilecek. Tapu tescili tamamlandığında bloke kaldırılacak ve ödeme satıcıya aktarılacak. Bu sayede ne alıcı parasını kaybetme endişesi yaşayacak ne de satıcı ödeme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca yeni sistem, özellikle büyük şehirlerde tapu daireleri çevresinde yaşanan kapkaç ve dolandırıcılık olaylarını önlemeyi hedeflerken, sahte para ve eksik ödeme gibi riskleri de ortadan kaldıracak.

Hizmet bedeli

Türkiye’de gayrimenkul sektörü hareketliliğini sürdürürken, özellikle konut satışlarındaki yoğunluk dikkate alındığında yeni sistemin tüm işlemlerde zorunlu hale gelmesi geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek. Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde tapu işlemlerinin de bu yönde dönüşmesi kaçınılmaz bir adım olarak görülüyor. Bu düzenlemenin, kayıt dışı ekonominin azaltılmasına katkı sağlaması ve vatandaşların mal ile can güvenliğini artırması açısından önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.