Bu yazının başlığını görüp...

Aydınlılar’ın kalp sesini bilmemiz mümkün değil ama...

“ORC Araştırma”nın...

“Bugün yerel seçim olsa hangi şehri hangi parti kazanıyor?”

Başlıklı son anketine göre...

Aydın’da...

“Kazanan AK Parti oluyor...”

Kiminle?

Tabii ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat AK Parti rozetini taktığı...

Özlem Çerçioğlu ile...

*

Doğaldır...

Daha önce iki dönem CHP milletvekili olarak görev yapan...

Aydınlılar O’nu bağrına bastığı için...

2009 yılından bu yana... (Dile kolay 17 yıl...)

Önce Aydın Belediye Başkanı...

Ardından da...

“Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak görev yapan...

Ve, geçen yıl Ağustos’ta...

CHP'den istifa ederek AK Parti rozeti takan...

Özlem Çerçioğlu Başkan’ın...

An itibarıyla...

Kalbinden neler geçtiğini bilememiz mümkün değil!

Ama...

Minicik de olsa bir “tahminimiz” olabilir...

Mesela...

İnsani duyguların “fırtınaya” dönüştüğü bir süreçte...

Sakin, sakin konuşmak...

Bizim memlekette pek de mümkün değildir(!)...

Ne var ki...

Yıllar öncesinden bugüne...

“Dudaktan kulağa yayılan Özlem Başkan ile ilgili her olumlu fısıltı...”

Hemşehrisini bağrına basmaktan vazgeçmeyen...

Çocukları kucaklayıp...

Sevgisini sergileyen...

Hatta “Başkan Anne” kimliğini başarıyla sergilemesini bilen...

Üstüne basa basa...

Yıllar öncesinden bugünlere...

Çoğunlukla vatandaşın ifadesiyle...

“Aydın’ı resmen uçuran...”

Özlem Çerçioğlu’nun...

Açık, net olmak gerekirse “seçilmek” gibi bir sıkıntısı yok...

ORC’nin anketine dikkatle bakılırsa...

Kaldı ki, hayli önemli...

Ege Bölgesi’nin (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak) geride bıraktığımız...

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde...

Ege’nin sekiz “baba kenti”ni CHP kazanmıştı...

Aradan geçen zaman diliminde...

Aydın ve Uşak AK Parti’ye katıldı...

“ORC Araştırma”nın son Aydın çalışmasından anlaşılıyor ki...

CHP rozeti ile...

Önce milletvekili, ardından yıllarca Aydın Belediye Başkanlığı...

Kolay bir mesai değil!

Yaratıcılık önemli...

Ancak...

Kabul etmek gerekir ki...

Yakasında hangi “siyasi partinin rozeti” olursa olsun(!)...

Aydın’ın...

Hem “başkan abla”sı hem de “başkan annesi” konumundaki...

Özlem Çerçioğlu’nun...

Geçmişten bugüne iz bırakan başarılarını...

Çocuklar bile unutmaz...

...Ve yine geçmişte...

Onca güzellikler ve kırgınlıklar yaşansa da...

Asıl unutulmaması gereken...

Kıdemli Başkan Özlem Çerçioğlu’dur...

17 ilçesiyle birlikte...

İki milyona yaklaşan nüfusu ve...

Parmakla gösterilen...

Yabancı turistlerin bile bizden iyi bildiği...

Kuşadası ve Didim gibi cennetlerin yanı sıra...

Nazilli’ye... Efeler’e... Söke’ye...

Gece / gündüz el uzatmak...

Yaşayanların mutlu olmasını sağlamak...

İlçelerin her bir problemini çözmek zor...

Aydın’ın şöhreti var...

Hangi rozetle görev yaparsa yapsın...

Her siyasetçi...

Aydın’ın belediye başkanı olmak için can atar...

*

Siz, biz, iyi biliriz ki...

Belediye Başkanı deyince herkes etkilenir...

Çünkü...

Biz vatandaşlar...

Bir belediye başkanından...

Temel altyapı hizmetlerinin yanı sıra...

Adaletli, şeffaf ve erişilebilir bir yönetim anlayışı bekler...

Bu çok normaldir...

İdeal bir belediye başkanı...

Makam ve mevki sahibi olmaktan ziyade...

Halkın hizmetkârı olarak anılmalı ve...

Kentsel sorunlara vizyoner çözümler üretmeli...

Ve dahi...

Hemşehrisini en azından evdeki ailesi kadar sevmelidir...

Bu bir zorunluluktur...

Bir belediye başkanı, bilin ki...

O kentin hemşehrisinin büyük saygı duyduğu...

Bir baba... Bir ağabey... Bir abla... Bir kardeş...

Olarak yaşar ve alkışlarla, dualarla taçlanır!

*

Bitiriyoruz...

Tabii ki, bugünden...

Gelecek yerel seçime (25 Mart 2029) kadar...

Güngörmüş büyüklerimizin dediği gibi...

(Aşağı yukarı üç yıl...)

“Köprünün altından daha çok sular geçer...”

O günlerin...

CHP ve AK Parti liderleri...

Efeler kenti Aydın’ı yönetecek başkan adaylarını...

Belirleyecekler...

Kuşkusuz iktidar partisi, “Topuklu Efe”den zafer bekleyecek...

Büyük olasılıkla(!)

Cumhuriyet Halk Partisi de...

“Topuklu Efe” gibi bir hanımefendiyi işaret edecektir; göreceğiz!..

Nokta...

Hamiş: Politikada kadınların başarısı, hem Türkiye'de hem de dünyada, daha kapsayıcı politikalar üretilmesi açısından kritik bir öneme sahip oldukları gibi siyasette karar alma konusunda daha dengeli oluyorlar...

Sonsöz: “Topuklu Efe” lakabıyla anılan Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı koltuğundaki başarısının arkasında "Topuklu Efe" imajı ve kadın seçmen üzerindeki olumlu etkisi tartışılmaz biçimde yıllardır ilk sırada... / Anonim...”