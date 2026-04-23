Merve Nazlıoğlu kimdir, ne iş yapıyor sorularının yanıtları özellikle teknoloji ve pazarlama dünyasını yakından takip edenlerin ilgisini çekiyor. Bekar olup olmadığı, eğitim hayatı ve Insider'daki rolü de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Merve Nazlıoğlu kimdir, kariyeri nasıl başladı?

Teknoloji ve dijital pazarlama sahasının tanınmış isimlerinden Merve Nazlıoğlu, Türkiye merkezli küresel yazılım devi Insider'ın kurucu ortakları arasında bulunuyor. Şirketin Global Pazarlama Direktörü (CMO) görevini yürüten Nazlıoğlu, özellikle son açıklamalarıyla gündemin merkezine oturdu.

Yaklaşık 10 yılını Kanada'da geçiren isim, prestijli McGill Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Profesyonel kariyerine Vancouver'da Greenpeace bünyesinde çevre aktivisti olarak başladı, ardından kâr amacı gütmeyen sektörlerde farklı tecrübeler edindi.

Teknoloji dünyasına olan ilgisi ise onu önce pazar araştırma firması Vision Critical'a taşıdı. Pazarlama kariyerinin temellerini bu şirkette atan Nazlıoğlu, sonrasında Insider'ın kurucu ekibinde yer aldı.

Merve Nazlıoğlu Insider'da ne iş yapıyor?

Insider'ın yerel bir girişimden küresel bir markaya dönüşme sürecinde aktif rol üstlenen Merve Nazlıoğlu, 20'yi aşkın ülkede pazarlama operasyonlarını ve ekiplerini yönetiyor. Japonya'dan Londra'ya, Singapur'dan Avustralya'ya uzanan geniş bir coğrafyada B2B pazarlama, kategori tasarımı (Category Design) ve prediktif pazarlama teknolojileri konusunda uzmanlaştı. Pazarlama atığını önleyen akıllı çözümler onun ilgi alanlarının başında geliyor.

Mehmet Zorlu Vakfı Gençlik Zirvesi gibi platformlarda konuşmacı olarak sahne alan genç girişimci, genç profesyonellere ilham veriyor. Pazarlamada salt veri odaklı yaklaşımın yerine hikaye anlatıcılığının ve markalarla insanlar arasındaki duygusal bağın öneminin altını çiziyor.

Merve Nazlıoğlu evli mi?

Özel hayatıyla ilgili de merak edilen Merve Nazlıoğlu, şu an evli değil. Genç girişimci bekar olarak kariyerine odaklanmış durumda. Kamuoyuyla paylaşılmış bir ilişki bilgisi de bulunmuyor. Nazlıoğlu, Insider'daki yoğun tempoya rağmen konferans ve zirvelerdeki aktif varlığını koruyor.