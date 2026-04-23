Altın piyasası, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika hamleleri ve küresel çapta artan talep ile birlikte son derece hareketli günler geçiriyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada aldığı beklenmedik kararlar ile Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) kanadından gelen faiz mesajları, yatırımcıların güvenli liman arayışını derinden etkiledi. Bir yanda jeopolitik gerilimlerin varlığı diğer yanda ise fiziksel altın piyasasında yaşanan arz sıkıntısı, fiyatların geri çekilmesine büyük ölçüde engel oluyor. Uzun süredir devam eden ve piyasa dengelerini temelden sarsan bu varlık talebinin arkasındaki asıl nedenler ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

KÜRESEL SİYASETTE BEKLENMEYEN HAMLE

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürürlükte olan ateşkes sürecini uzatma kararı alması, küresel piyasalarda hızlı bir yankı uyandırdı. Alınan bu sürpriz kararın hemen ardından ons altın anlık bir ivmelenmeyle 4.755 dolar seviyelerine fırladı ve şu sıralar 4.758 dolar bandında güçlü bir tutunma çabası sergiliyor. Jeopolitik risklerin bir süreliğine ertelenmesi doları küresel ölçekte güçlendirmiş olsa da yatırımcıların altına olan güvenini sarsamadı. Finans analistleri, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek olası bir gerilimin sürmesi halinde fiyatların 4.900 ile 5.000 dolar aralığına ulaşmasının kaçınılmaz bir son olacağına dikkat çekerek piyasaları uyarıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Altın fiyatları üzerinde asıl baskı yaratan unsur Orta Doğu'daki gelişmelerden ziyade ABD Kongresi'nde yaşanan çarpıcı hareketlilik oldu. Fed Başkan adayı Kevin Warsh'ın faiz politikalarına yönelik sert duruşu, piyasalardaki tüm hesaplamaları saniyeler içinde değiştirdi. Warsh, faiz oranlarının düşürülmesi yönünde kimseye herhangi bir taahhütte bulunmadığını ifade ederek faizlerin yüksek kalacağının sinyalini verdi. Normal şartlarda faiz getirisi olmayan altının böylesine yüksek faiz ortamlarında değer kaybetmesi beklenirken, mevcut tabloda düşüş eğilimine girmemesi varlığın ne kadar güçlü bir dirence sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

MERKEZ BANKALARININ SESSİZ ALIM ÇILGINLIĞI

Fiyatların düşüşe geçmemesinin arkasında yatan en büyük etkenlerden biri de fiziksel piyasalardaki arz talep dengesizliği olarak öne çıkıyor. Son 23 aylık süreç incelendiğinde, dünya genelindeki merkez bankalarının aralıksız bir şekilde altın rezervlerini artırdığı görülüyor. Polonya, Kazakistan ve Malezya başta olmak üzere pek çok ülke kasalarını altınla doldurmayı sürdürüyor. Küresel ölçekte altına olan talebin 1.313 ton gibi rekor bir seviyeye ulaşması beklenirken, madenlerden elde edilen arzın yalnızca yüzde 1 oranında artması büyük bir arz sıkıntısı yaratıyor. Uzmanlar, piyasada oluşan bu kıtlık senaryosunun fiyatlardaki katılığı açıklayan en güçlü kanıt olduğunu belirtiyor.