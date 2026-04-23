Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Oto Galericileri Oto Alım Satım İş Takip, Yıkama, Rentacarcılar ve Yağlamacılar Odası (İZOTO) Başkanı Ethem Hiçüşenmez, son aylarda özellikle ikinci el araç alım-satım piyasasındaki durgunluğu Son Mühür’e değerlendirerek, sektörde yaşanan problemlerin ana kaynağının yüksek faiz oranları olduğunu açıkladı.

Ethem Hiçüşenmez: Faiz oranlarından dolayı durgunluk yaşanıyor

İkinci el araç alım satımlarında ciddi bir durgunluk yaşandığını aktaran Başkan Ethem Hiçüşenmez, bu durgunluğun ana sebebinin yüksek faiz oranları olduğunu ve sıfır araçlarda aynı sorunun yaşandığını vurgulayarak, “Sektörde bir durgunluk var, bütün ana sebebi yüksek faiz oranlarının olmasıdır. Aynı zamanda bir süredir ABD ve İran arasında Orta Doğu’da devam eden savaş ortamında da olduğumuz için biraz bir gerilemenin olduğunu söylemek mümkün, noter satışlarından da bu belli bir gerçeklik. İkinci el satışlarının yanı sıra sıfır araç piyasasında da aynı durum söz konusudur." dedi.

“Taşıt kredilerinde de sorun var”

Ayrıca, taşıt kredilerinin düşük miktarda olmasının da sektörü zora soktuğunu aktaran Hiçüşenmez, hem esnafın hem de vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiğini savunarak, “Bunun dışında aynı şekilde taşıt kredilerinde de sorun var, 300 bin TL’den fazla krediye onay gelmiyor. Bu durum hem vatandaşı hem esnafı zora sokuyor. Bunların gözden geçirilmesinin fayda sektöre fayda sağlayacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Desteğimiz Yalçın Ata’dan yana, başkanımızın tamamen yanındayız”

Son olarak, 3 Mayıs’ta Balçova’da bulunan Kaya Termal’de gerçekleşecek olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu ile ilgili de konuşan ve esnafın sonuna kadar Yalçın Ata ile birlikte hareket edeceğinin altını çizen İZOTO Başkanı Ethem Hiçüşenmez konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de 30 oda başkanımız değişti. 4 Mayıs’ta genel kurulumuzu büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz, sorunsuz bir süreç bekliyoruz. Desteğimiz Yalçın Ata’dan yana, başkanımızın tamamen yanındayız.”