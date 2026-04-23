SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar'da kentsel dönüşüm süreci, belediyecilik faaliyetinden ziyade, "eski mesai arkadaşlıkları" ve "organik bağ" iddialarının merkezinde büyük bir krize dönüştü. Belediyede kentsel dönüşüme yön veren kritik isim olan Umut Akbal ile projeye talip olan Sampaş Holding arasındaki 10 yıllık profesyonel bağın deşifre olması, siyaset alanında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Somut İddialar Açık Kaynakla Gün Yüzüne Çıktı

Belediye koridorlarında bir süredir konuşulan ancak somut belgelere dayandırılamayan iddialar, açık kaynaklardaki verilerin (LinkedIn ve iş ağları) taranmasıyla gün yüzüne çıktı. Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olarak kentsel dönüşümde onay makamı olan Umut Akbal, belediye kadrosuna geçmeden önce 2005-2015 yılları arasında tam 10 yıl 2 ay boyunca Sampaş Holding bünyesinde üst düzey yöneticilik yaptığını özgeçmişine yazmış.



Ak Partili Eroğlu Mecliste Sordu:'Aradaki Bu Organik Bağın Sorumlusu Kim'

Geçen yıl Aralık ayında yapılan Karabağlar Belediye Meclisi’nde konuyu gündeme taşıyarak büyük bir tartışma başlatan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, meclis tutanaklarına geçen konuşmasında bu ilişki ağına dikkat çekmişti. Son Mühür’ün gündeme getirdiği tartışmalarda Eroğlu, firmanın henüz resmi bir yetkisi yokken sahada ofis açmasını ve vatandaşlarla pazarlık yapmasını eleştirerek, "Bu şirketin belediye içindeki imtiyazı nereden geliyor? Aradaki bu organik bağın sorumlusu kim?" sorularını yöneltmişti.



Helin Kınay İddialara Yanıt Vermişti



AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu'nun Sampaş iddialarına yanıt veren Başkan Kınay , “Karabağlar’da en önemli sorunumuz kentsel dönüşüm. Sadece binaların değil yaşamın dönüşümü. Her birimizin ortak sözü aynı. Yaptığımız çalışmaları paylaşmaya devam edeceğiz. Bir belediye olarak yaptığımız tüm çalışmaları kamucu belediye olmak noktasında yürütüyoruz. Kendi gücümüzle yapacağımız her şeyi kendi gücümüzle yapacağız. Belediyemizle birçok firmayla görüşüyoruz. Sosyal medyadan takip etmeye gerek yok.



İzmir'de Sadece Karabağlar'ı Tercih Etmesi Tesadüf Mü?

Merkezi İstanbul'da bulunan Sampaş Holding’in İzmir’de daha önce büyük ölçekli kentsel dönüşüm projesinde yer almadığı dikkat çekiyor. Holding'in İzmir piyasasına Karabağlar Belediyesi gibi dev bir bütçeli projeye talip olması ve Umut Akbal'ın kritik görevde olduğu döneme gelmesi, "ihale mevzuatı" ve "etik ilkeler" açısından tartışma yaratıyor.

Karabağlar belediyesinde görev yapan Umut Akbal'ın 2024 yılında Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal göreve geldiği, 10 yıl boyunca çalıştığı Sampaş holding'in bir yıl sonra kentsel dönüşüm projesine talip olması çok tartışıldı. Karabağlar kentsel dönüşüm projeleri, teknik verilere göre mi yoksa "eski iş arkadaşlıkları" üzerinden mi şekilleniyor? soruları yanıt arıyor.