Avrupa arenasında tarih yazmayı hedefleyen temsilcimiz, avantajını korumak ve adını son sekiz takım arasına yazdırmak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takımda moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğu belirtiliyor.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kritik rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. İngiltere'nin ikonik stadyumlarından Anfield'da gerçekleştirilecek olan bu dev mücadele, Türkiye saatiyle tam 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonya futbol federasyonundan tecrübeli hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başından yaşamak isteyen taraftarlar, bu hayati maçı TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKAR?

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da elde ettiği tek gollü galibiyetin avantajıyla sahaya oldukça rahat bir matematikle çıkıyor. Temsilcimizin İngiltere deplasmanından alacağı her türlü galibiyet veya beraberlik, adını doğrudan çeyrek finale yazdırmasını sağlayacak. Ev sahibi Liverpool'un karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda ise mevcut kurallar gereği maç uzatmalara taşınacak. İngiliz ekibinin iki veya daha farklı bir galibiyet alması halinde ise Avrupa hayallerine veda eden taraf temsilcimiz olacak. İki takımın bu sezonki ilginç istatistiği de dikkat çekiyor. Lig etabında ve son 16 turunun ilk maçında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf, her iki maçta da 1-0'lık skorlarla Galatasaray olmuştu.

KART SINIRINDAKİ YILDIZLAR VE TARİHİ REKOR BEKLENTİSİ

Zorlu deplasman öncesi sarı-kırmızılı ekipte savunma hattında kritik bir eksik göze çarpıyor. Kolombiyalı tecrübeli stoper Davinson Sanchez, sarı kart cezası sebebiyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ayrıca takımın bel kemiğini oluşturan Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ceza sınırında bulunuyor. Bu yıldız isimler Anfield'da kart görmeleri halinde olası bir çeyrek final ilk maçında takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Diğer yandan gözler takımın gol makinesi Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Devler liginde bu sezon yedi kez ağları sarsan Nijeryalı forvet, bir gol daha bulması halinde Burak Yılmaz'a ait olan "bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atma" rekoruna ortak olacak. Galatasaray bu zorlu virajı dönebilirse, Avrupa'nın bir numaralı kupasında tarihinde yedinci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterecek.