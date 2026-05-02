Süper Lig'in 32. haftasında nefesler tutuldu, tüm gözler Karadeniz'den gelecek o tarihi sonuca çevrildi. Lider Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanına hata yapma lüksü olmadan, tek hedefi şampiyonluk kupası olarak çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez kupayı kaldırmak isteyen aslanlar, sahadan galibiyetle ayrıldığı an rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın mutlu sona ulaşacak. Diğer tarafta ligi 5. sırada bitirip Avrupa hedefine tutunmak isteyen Karadeniz fırtınası Samsunspor ise evinde dev rakibine geçit vermemeye kararlı. Bu büyük futbol şöleni öncesi taraftarlar internette "GS maçı ne zaman", "Samsun Galatasaray maçı şifresiz mi" ve "Bugün kimin maçı var" aramalarıyla ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tarihi anlara sahne olması beklenen Samsunspor - Galatasaray Süper Lig 32. hafta mücadelesi, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğü saat 20:00'de çalacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu kritik 90 dakika, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Milyonlarca taraftarın sonucunu büyük bir heyecanla beklediği dev karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON MU OLUYOR? 26. ŞAMPİYONLUK HESABI

Puan tablosunda zirveyi domine eden ve Fenerbahçe'ye 7 puan fark atan Galatasaray, Samsun'dan galibiyetle, yani 3 puanla dönmesi halinde 26. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanırsa, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki toplam şampiyonluk sayısı farkını da 7'ye çıkarmış olacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Galatasaray 3-2'lik skorla geçmişti.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Dev maç öncesi iki takımın sahaya süreceği muhtemel 11'ler büyük ölçüde netleşti. İşte takımların o beklenen kadroları:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER KİMLER, HANGİ OYUNCULAR CEZA SINIRINDA?

Ligde topladığı 45 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi Samsunspor'da kritik maç öncesi can sıkan eksikler bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Emre Kılınç'ın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Ayrıca Karadeniz temsilcisinde tam 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül bu maçta kart görmeleri halinde, haftaya oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.