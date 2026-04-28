Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında futbol dünyasının gözü kulağı bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak kritik PSG - Bayern Münih mücadelesi öncesi heyecan dorukta. Luis Enrique yönetimindeki son şampiyon PSG, kendi taraftarı önünde avantajlı bir skor elde edip 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak büyük finale bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda attığı 167 golle rakiplerine korku salan Bayern Münih ise zorlu deplasmandan zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. Taraftarlar arama motorlarında şimdiden yayın bilgilerini üst sıralara taşırken, bu dev futbol şöleninin tüm detayları netleşti.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında karşı karşıya gelecek olan PSG ile Bayern Münih arasındaki dev mücadele, 28 Nisan Salı akşamı oynanacak. Hakemin ilk düdüğü Türkiye saati ile tam 22.00'da çalacak.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında maçın yayıncı kuruluşu geliyor. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan PSG - Bayern Münih maçı, TRT 1 ekranlarından ve dijital yayın platformu 'tabii' üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma tüm izleyiciler için şifresiz ve naklen ekranlara gelecek.

DEVLER YARI FİNALE NASIL GELDİ?

İki ekibin yarı final yürüyüşü oldukça zorlu yollardan geçti. Lig aşamasını 14 puanla 11. sırada tamamlayan Paris Saint-Germain, eleme turlarında sırasıyla Monaco, Chelsea ve Liverpool gibi devleri saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırdı. Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia'nın yükselen formu Fransız ekibinin en büyük silahı oldu.

Diğer tarafta ise lig etabını 21 puanla ikinci sırada bitiren Bayern Münih var. Alman devi, son 16 turunda Atalanta'yı, çeyrek finalde ise Real Madrid'i eleyerek yarı finale ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 38 gol atan Bayern'in Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane'den oluşan hücum hattı büyük tehdit yaratıyor. Öte yandan Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, cezası nedeniyle bu zorlu deplasmanda kulübedeki yerini alamayacak. İki takım en son 4 Kasım 2025'te yine Paris'te karşılaşmış ve o maçı Alman ekibi 2-1 kazanmıştı.

PSG VE BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.