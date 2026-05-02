Milyonlarca sürücü, kontağı çevirmeden önce istasyonlardaki son fiyat durumunu yakından takip ediyor. Özellikle küresel piyasalardaki son dalgalanmalar ve döviz kurundaki anlık değişimler, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında peş peşe güncellemeler yaşanmasına yol açıyor. Hal böyle olunca bütçesini düşünen araç sahipleri, gece yarısı tabelalara yansıyacak olası bir indirim ya da zam haberini kaçırmak istemiyor. İnternet üzerinde "bugün benzine zam var mı", "güncel akaryakıt fiyatları kaç TL" ve "mazot litre fiyatı ne kadar" aramaları rekor kırarken, herkes 2 Mayıs 2026 tarihli güncel rakamları araştırmaya başladı. Piyasaların nabzını tutan o rakamlar nihayet netleşti.

2 MAYIS 2026 BENZİNE, MOTORİNE VE MAZOTA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Akaryakıt piyasasında fiyatlar genellikle her gün gece yarısından sonra yeniden şekilleniyor. Vatandaşlar peş peşe gelen haberlerin ardından "Bugün pompaya yansıyacak yeni bir indirim veya zam var mı?" sorusunun cevabını arıyor. Şu an için sektör kaynaklarından 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacak ekstra bir zam veya indirim kararı duyurulmadı. Fiyatlar şimdilik mayıs ayının ilk gününde belirlenen rakamlar üzerinden işlem görüyor.

2 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, LİTRESİ KAÇ TL?

Sürücülerin en çok merak ettiği konunun başında istasyonlardaki güncel fiyat tabelası geliyor. Şehirlere ve dağıtım şirketlerine göre ufak farklılıklar gösterse de, belirlenen son güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde kayıtlara geçti:

Kurşunsuz 95 (Excellium95): 63,75 TL / Litre

Motorin (Mazot): 71,63 TL / Litre

Fuel Oil: 50,67 TL / Kilogram

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Peki pompaya yansıyan bu rakamlar tam olarak nasıl belirleniyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken oldukça net bir formül izleniyor. İlk olarak gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı saptanırken ise uluslararası piyasalara bakılıyor; İtalya piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru anlık olarak takip ediliyor. Belli bir fiyat değişim farkı oluştuğunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Tüm bu hesaplamaların ardından şirketlerin rekabet koşulları ve şehirlerin lojistik durumuna göre fiyatlarda küçük kuruş farkları yaşanabiliyor.