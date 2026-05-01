Kıyasıya geçen Süper Lig maratonunda şampiyonluk yarışı giderek daralırken, takımlar arasındaki ikili averaj durumları altın değerinde bir öneme sahip. Özellikle ligin devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında bu sezon oynanan nefes kesen maçların sonuçları, olası bir puan eşitliği senaryosunda şampiyonu belirleyecek temel faktör olarak öne çıkıyor. Taraftarlar da bu iki dev çınarın karşı karşıya geldiği doksan dakikalarda tabelaya yansıyan skorları ve avantajın kimin elinde olduğunu yakından inceliyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İKİLİ AVERAJDA KİM ÖNDE?

Zorlu geçen sezon boyunca her iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Ancak bu sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kritik karşılaşmaların ardından ikili averaj üstünlüğü sarı-lacivertli ekibin eline geçti. Ligin dönüm noktalarında rakibi karşısında üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe, aldığı galibiyetlerle hem şampiyonluk yolunda kritik puanlar topladı hem de Trabzonspor'a karşı olası bir puan eşitliği durumunda averaj avantajını cebine koydu.

BU SENE FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasında Süper Lig kapsamında oynanan her iki mücadele de büyük bir heyecana sahne oldu. Sezon içinde oynanan dev maçlarda gülen taraf sarı-lacivertli takım oldu. Sezon içindeki karşılaşmaların ilki Kadıköy'de oynandı ve ev sahibi Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Karadeniz deplasmanında, Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan rövanş mücadelesinde ise fileler tam beş kez sarsıldı. Bu nefes kesen karşılaşmayı da Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Tabelaya yansıyan bu sonuçların ardından ikili averaj rekabeti sarı-lacivertli takımın lehine sonuçlandı.