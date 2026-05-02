Fenerbahçe ve Cardiff City gibi önemli kulüplerin yedek kulübesinde görev yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, futbola dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geçen ancak buradaki macerası sadece iki ay süren deneyimli hocanın ismi, Ada futbolunun köklü ekiplerinden biriyle anılmaya başladı. Taraftarlar ve spor camiası "Erol Bulut İngiltere'ye mi dönüyor" ile "Watford'un yeni hocası kim olacak" sorularıyla süreci yakından takip ediyor. İngiltere'nin saygın spor haber kaynaklarından Football Insider, Championship arenasında kartları yeniden dağıtacak o kritik gelişmeyi okurlarına manşetten servis etti.

EROL BULUT'UN YENİ ADRESİ WATFORD MU OLUYOR?

Football Insider'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Championship ekiplerinden Watford'da teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Erol Bulut. Kulüpte şubat ayında Javi Gracia'nın yerine göreve getirilen Ed Still, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Takımıyla çıktığı 14 lig maçında sadece 3 kez galibiyet yüzü gören Still'in, sezon biter bitmez takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ada medyası, bu ayrılığın hemen ardından Watford yönetiminin takımı vakit kaybetmeden Erol Bulut'a emanet edeceğini öne sürdü.

EROL BULUT'UN CARDIFF CITY VE ANTALYASPOR DÖNEMİ NASIL GEÇTİ?

İngiliz futbolu Erol Bulut'a aslında hiç yabancı değil. Başarılı çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda Cardiff City'nin dümenine geçmiş ve takımı ligde 12. sıraya kadar taşımıştı. Fakat bir sonraki sezon üst üste gelen puan kayıpları, Galler ekibiyle yolların ayrılmasıyla sonuçlandı. Türkiye'ye dönüşünde Antalyaspor ile el sıkışan 51 yaşındaki teknik adamın buradaki dönemi oldukça kısa sürdü ve Aralık 2025'te takımdan ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolculuk kariyerinde yurt içi ve Avrupa'da önemli kulüplerin formasını giyen Erol Bulut, saha kenarına geçtikten sonra özellikle Alanyaspor'da oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Buradaki çıkışı ona Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kapılarını açtı. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda da mesai harcayan deneyimli hoca, kariyerindeki ilk yurt dışı tecrübesini Cardiff City ile tattı. Şimdilerde takım çalıştırmayan teknik adamın, yeniden Championship arenasında boy gösterip göstermeyeceği merakla bekleniyor.