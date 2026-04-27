İzmir voleybolunun sevilen takımlarından Altekma’da, sezonun bitmesiyle beraber duygusal bir veda süreci yaşandı. Efeler Ligi’ni 7. sırada tamamlayarak İzmir'i başarıyla temsil eden mavi-beyazlı takımda, yeni sezon öncesi kadroda değişiklik yapıldı.

7 sporcuyla karşılıklı yollar ayrıldı!

Başarılı bir sezonu arkalarında bırakan İzmir temsilcisinde, takım için çaba gösteren 7 sporcuyla karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Orta oyuncular Emir Pınar ve Bertuğ Öndeş, smaçörler Cafer Kirkit, Eray Kursav ve Dünya Kandemir ile pasör çaprazları Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat, önümüzdeki sezon Altekma'da yer almayacak.

"Kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz"

Kulüp tarafından yapılan samimi açıklamada, 7 sporcunun -Emir Pınar,Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Ibrahim Lawani, Erhan Hamarat- gösterdiği çabanın üstüne basılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzden ayrılan sporcularımıza vermiş oldukları emek ve katkılar dolayısıyla teşekkürlerimizi sunduk. Yönetim kurulu üyelerimiz kendilerine plaket takdim ederek, kulübümüze kattıkları değer adına teşekkür etti. Formamızı taşıdıkları süre boyunca göstermiş oldukları özveri için her bir sporcumuza teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz"