Fenerbahçe cephesinden gelen sinyaller, teknik heyetin Openda'nın potansiyeline güvendiği yönünde. Sarı-lacivertli yönetim, Belçikalı oyuncuya Türkiye'de yeniden çıkış yapma fırsatı sunmayı planlıyor. Peki Fenerbahçe'nin gündemine giren Lois Openda kimdir, kaç yaşında ve nasıl bir kariyer geçmişi var?

Lois Openda kimdir?

Ikoma-Loïs Openda, 16 Şubat 2000 tarihinde Belçika'nın Liège şehrinde dünyaya geldi. Fas ve Kongo kökenli olan Openda, 26 yaşında ve 1.77 metre boyunda. Sağ ayağını kullanan forvet, kariyerine Belçika'da Patro Othee FC ve RFC Liège altyapılarında başladı. Ardından ülkenin köklü kulüplerinden Club Brugge'ün akademisine katıldı.

Openda'nın kariyer yolculuğu

Club Brugge altyapısında yetişen Openda, Hollanda'nın Vitesse takımına kiralık olarak gönderildi ve burada dikkat çeken bir performans sergiledi. 2022 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Lens'e 10 milyon euro bonservisle transfer olan golcü, burada adından sıkça söz ettirdi. Özellikle Clermont maçında sadece 4 dakika 30 saniye içinde hat-trick yaparak Ligue 1 tarihinin en hızlı üç golüne imza attı.

Leipzig'de zirveye çıktı, Juventus'ta düşüşe geçti

2023 yazında yaklaşık 43-46 milyon euro bedelle RB Leipzig'e transfer olan Openda, ilk Bundesliga sezonunda 24 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Ancak 2025-2026 sezonunda kiralık gittiği Juventus'ta işler tersine döndü. İtalyan ekibinde 36 maça çıkmasına rağmen yalnızca 2 gol atabilen Openda, beklentilerin çok altında kaldı. Juventus'un 44 milyon euroluk zorunlu satın alma bedelinin bir kısmını telafi etmek için oyuncuyu satışa çıkardığı belirtiliyor.

Fenerbahçe neden Openda'yı istiyor?

Belçika milli takımında 26 maça çıkıp 3 gol atan Openda, hız ve fizik gücüyle öne çıkan bir santrafor. Fenerbahçe'nin teknik ekibi, Juventus'taki düşük performansın sistem uyumsuzluğundan kaynaklandığını değerlendiriyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Openda'nın da bu transfere sıcak baktığı kaydediliyor.