Son Mühür - Fenerbahçe’de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve üst üste yaşanan puan kayıpları, yönetimin gücünü zayıflatırken seçim tartışmalarını da daha görünür hale getirdi. Son olarak Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetle şampiyonluk yarışından kopan sarı-lacivertlilerde, yönetimin sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Tedesco ve Özek ile ayrılık kararı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından zirve yarışından uzaklaşan sarı-lacivertli ekipte bu ayrılıkların gerçekleştiği belirtildi. Sezonun kalan 3 haftasında ise takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin görev yapacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."