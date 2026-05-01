Zirve yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesine savunmadaki büyük eksiğiyle çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında gelen Slovak stoperin maç kadrosundan çıkarılması, "Fenerbahçe Başakşehir maçında Skriniar neden oynamıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Kulüp doktorlarından gelen ayrıntılı raporlar Skriniar'ın sağlık durumunu netleştirdi. İşte ayrınıtlar...

SKRINIAR NEDEN YOK, SAKAT MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Rams Başakşehir maçında yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle forma giyemiyor. Kulübün sağlık ekibinden sızan bilgilere göre, yıldız futbolcu Beşiktaş derbisinden bu yana iki tendon yırtığı bulunan ciddi bir kas problemiyle mücadele ediyordu. Haftalardır takımı yalnız bırakmamak adına büyük bir özveri gösteren, yoğun ağrılara rağmen yüzde 50 kapasiteyle sahaya çıkan Slovak stoperin durumu kritik bir eşiğe geldi. Ağrılarının dayanılmaz noktaya ulaşması üzerine doktorların uyarısını dikkate alan teknik heyet, oyuncuyu Başakşehir maçının kadrosundan çıkardı.

SKRINIAR CEZALI MI, KAÇ MAÇ OYNAYAMAYACAK?

Başarılı stoperin Başakşehir karşısında formasına uzak kalması herhangi bir kart cezasından kaynaklanmıyor. Skriniar'ın kadroda olmamasının tek nedeni, haftalardır ertelediği ağır kas sakatlığı. Hemen yoğun bir tedavi programına alınan 31 yaşındaki oyuncunun sadece bu haftayı değil, gelecek hafta oynanacak zorlu Konyaspor mücadelesini de kaçırma ihtimali oldukça yüksek. Yıldız ismin sahalara tam olarak ne zaman döneceği, tedaviye vereceği yanıta göre netleşecek.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve savunmadaki liderliğinin yanı sıra attığı 2 golle de dikkat çeken Skriniar, taraftarın ve teknik heyetin büyük takdirini kazandı. Ancak Jose Mourinho, şampiyonluk yolunda oyuncusunun kariyerini ve sağlığını daha fazla riske atmamak için defans hattında mecburi bir rotasyona gitti. Lider stoperin eksikliğinde Çağlar Söyüncü veya Rodrigo Becao'nun ilk 11'e monte edilerek savunmadaki ağır sorumluluğu üstlenmesi bekleniyor.