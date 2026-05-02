Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son dönemde konut sakinlerinin en büyük şikayetlerinden biri olan yüksek aidat zamlarına el attı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetiminde toplanan Genel Kurul, tapu ve kat mülkiyeti yasalarında köklü değişiklikler içeren kanun teklifinin ilk beş maddesini onayladı. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu tarihi adımla birlikte, apartman ve site yöneticilerinin tek başına karar alarak fahiş aidat belirleme dönemi resmen kapandı. İnternet üzerinde büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından konut sakinleri, "fahiş aidat artışı yasaklandı mı", "aidat zammı neye göre yapılacak" ve "TOKİ damga vergisi muafiyeti kimleri kapsıyor" gibi aramalarla yeni yasanın detaylarını araştırmaya başladı.

YENİ AİDAT DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR, KEYFİ ZAMLAR BİTTİ Mİ?

TBMM'de kabul edilen maddelerin en dikkat çekeni, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan köklü değişiklik oldu. Yeni yasayla birlikte site ve apartman yöneticilerinin tek başına, keyfi olarak aidat bedeli belirleme yetkisi tamamen tırpanlandı. Bundan böyle apartmanların işletme projesi ve toplanacak avans miktarları doğrudan kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Kararlar ortak alınacak.

AİDAT ZAMMI NASIL BELİRLENECEK, YENİDEN DEĞERLEME ORANI ŞARTI NEDİR?

Mevcut bir işletme projesinin bulunmadığı durumlarda ise yönetici, en geç 3 ay içerisinde geçici bir proje hazırlamak zorunda kalacak. Konut sakinlerini en çok rahatlatan detay ise zam sınırında ortaya çıktı. Hazırlanan bu yeni projede öngörülen aidat artış oranı, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını kesinlikle aşamayacak. Oluşturulan geçici projeler, kat maliklerine ya imza karşılığında ya da taahhütlü mektupla tek tek bildirilecek ve yine 3 ay içinde toplanacak Genel Kurul'da nihai karara bağlanacak.

SİTE YÖNETİM PLANI NASIL DEĞİŞECEK, OY ÇOKLUĞU ŞARTI KAÇ OLDU?

Aidatların yanı sıra sitelerin yönetim planı kurallarında da yeni bir döneme girildi. İlgili kanun maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için artık toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettiği bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu gerekecek. Geçici yönetimle ilgili plan hükümleri de yine bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2 çoğunluğuyla değiştirilebilecek. Kanunun bu yeni haline aykırı düşen hiçbir yönetim planı hükmü geçerli sayılmayacak ve uygulanamayacak.

TOKİ PROJELERİNE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ GELDİ Mİ?

Meclis'ten geçen ilk beş madde arasında TOKİ projeleri ve değerleme raporları da yer buldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılacak tüm sosyal konut projeleri ve bunlarla bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutuldu. Bu muafiyet hem ihale süreçlerini hem de imzalanacak sözleşmeleri kapsarken, Cumhurbaşkanı isterse bu muafiyet süresini 3 yıl daha uzatabilecek. Öte yandan yeni yasayla birlikte, SPK onaylı kuruluşların hazırladığı konut ve sermaye piyasası değerleme raporları, ilgili kurumlar tarafından doğrudan ve bedelsiz olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda iletilecek.