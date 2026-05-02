Okullarda ve dijital platformlarda giderek tırmanan akran zorbalığı vakalarına karşı Meclis düğmeye bastı. TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonunun titizlikle hazırladığı raporda, okullardaki güvenlik tedbirlerini artıracak oldukça çarpıcı başlıklar yer aldı. "Alo Zorbalık Hattı" kurulması ve dijital imdat butonu gibi yeniliklerin yanı sıra, raporun en çok dikkat çeken kısmı müfredata girecek olan yeni ders oldu. Eğitimciler, veliler ve öğrenciler internette "Empati ve Sosyal Beceriler dersi nedir", "yeni ders ne zaman başlayacak" ve "bu derse hangi öğretmenler girecek" aramalarıyla detayları saniye saniye takip ediyor. Disiplin cezalarından ziyade önleyici tedbirlere odaklanan bu yeni sistemin detayları gün yüzüne çıktı.

EMPATİ VE SOSYAL BECERİLER DERSİ NEDİR, ZORUNLU MU OLACAK?

TBMM komisyonunun hazırladığı raporda eğitime dair en güçlü adım, "Empati ve Sosyal Beceriler" adını taşıyan yeni dersin müfredata alınması planı oldu. Bu dersle birlikte çocukların sadece akademik yönden değil; sosyal uyum, doğru iletişim kurma ve çatışma çözme becerileri yönünden de geliştirilmesi hedefleniyor. Akran zorbalığının kökünden çözülmesi için planlanan bu dersin okullarda zorunlu olarak okutulması öngörülüyor. Ayrıca rapor kapsamında, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlaması amacıyla öğrenci konseylerinin daha aktif hale getirilmesi ve okullarda "akran arabuluculuğu" sisteminin kurulması da planlar arasında yer alıyor.

EMPATİ VE SOSYAL BECERİLER DERSİNE KİM GİRECEK, HANGİ BRANŞ VERECEK?

Dersin müfredata zorunlu olarak gireceği bilgisinin ardından, gözler bu dersi kimlerin işleyeceğine çevrildi. TBMM raporunda dersin gerekliliği ve zorunluluğu açıkça vurgulanırken, "Empati ve Sosyal Beceriler dersine kim girecek?" sorusunun yanıtı şimdilik belirsiz kaldı. Hazırlanan raporda bu dersi rehberlik öğretmenlerinin mi yoksa sınıf öğretmenlerinin mi vereceğine dair detaylı bir çerçeve çizilmedi. Eğitim sistemine entegre edilecek bu yeni dersin uygulama takvimi ve öğretici kadrosuna ilişkin tüm ayrıntıların, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yapacağı ortak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.