Son Mühür- Hafta sonu yaşanan sert düşüşlerin ardından altın piyasasında hızlı bir toparlanma gözlendi. Salı günü ons altın, yüzde 5,9’luk yükselişle Kasım 2008’den bu yana en güçlü günlük kazancını elde etti. Bu hareketin ardından gram altın da yüzde 2,7 oranında değer kazanarak 7 bin 96 lira seviyesine çıktı.

Küresel piyasada doların zayıflığı altını destekliyor

Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel piyasalarda doların güç kaybı etkili oldu. Dolar, güçlü makroekonomik verilerin ardından gelen kar satışlarıyla değer kaybederken, yen hariç diğer büyük para birimleri karşısında geriledi. Dolar bazında fiyatlanan altın, yatırımcılar için cazibesini artırdı.

Ons altında tarihi sıçrama

Spot altın, yüzde 2,6 artışla ons başına 5 bin 72 dolara çıktı. Salı günü yaşanan yüzde 5,9’luk yükseliş, 2008 küresel finans krizinden bu yana kaydedilen en sert günlük artış olarak kayda geçti. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 5 bin 594,82 dolarla tüm zamanların zirvesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın kontratları da yüzde 2,7 artışla 5 bin 67 dolara ulaştı.

Gram altında ivme kazanımı

Ons altındaki güçlü artışın ardından gram altın da yükselişini sürdürdü. Gram altın, yüzde 2,7’lik değer kazanımıyla 7 bin 96 liraya tırmandı. Piyasalarda altının güvenli liman talebi, yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle destekleniyor.

Fed beklentileri ve düşük faiz ortamı

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh’ın faiz indirimleri ve bilanço küçültme konularında daha aktif bir tutum sergileyebileceği öngörüsü güçleniyor. Yatırımcılar, 2026 yılı için en az iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz beklentilerinden olumlu etkileniyor. Gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin de Fed’in izleyeceği para politikası açısından yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın:

Alış: 7.091,87 TL | Satış: 7.092,93 TL

Çeyrek altın:

Alış: 12.219 TL | Satış: 12.548 TL

Yarım altın:

Alış: 24.462 TL | Satış: 25.121 TL

22 ayar bilezik:

Alış: 6.735,16 TL | Satış: 6.830,10 TL

Ons altın:

Alış: 5.064,02 USD | Satış: 5.065,41 USD