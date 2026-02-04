Son Mühür - Türk Hava Yolları’nın Nepal’in başkenti Katmandu’dan İstanbul’a sefer yapan uçağı, motorlarından birinde meydana gelen yangın nedeniyle Kalküta Havalimanı’na iniş için talepte bulundu. Olayın ardından uçak, güvenlik prosedürleri kapsamında yönlendirildi.

Yangın kontrol altına alındı

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak mürettebatının motor bölümündeki yangının kontrol altına alındığını bildirdiği belirtildi. Uçaktaki yolcular ve mürettebatın durumuna ilişkin inceleme başlatıldı.