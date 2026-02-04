Son Mühür- Yeni Zelanda’nın kuzeyinde yer alan Kermadec Adaları açıklarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kermadec Adaları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin yaklaşık 184 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Olumsuz bir durum bildirilmedi

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmadı. Bölgedeki yerleşim alanlarında herhangi bir hasar rapor edilmedi.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Yetkililer, mevcut verilerin tsunami riskine işaret etmediğini belirtti.

Ateş Çemberi’ndeki sismik hareketlilik

Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu çevresinde uzanan ve “Ateş Çemberi” olarak bilinen aktif sismik kuşakta yer alıyor. Bu hat üzerinde bulunan ülkeler, sık sık depremler ve volkanik faaliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Deprem, bölgedeki doğal sismik hareketliliğin bir parçası olarak değerlendiriliyor.