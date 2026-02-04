İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde aktif hale getirilen iş ilanları, hem KPSS puanı gerektiren memur kadrolarını hem de deneyim şartı aranmayan işçi pozisyonlarını kapsıyor. Özellikle belediye şirketleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından açılan kadrolar, iş piyasasında hareketlilik yaratıyor.

Kartal Belediyesi zabıta memuru alacak

İstanbul'un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren belediye başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 15 zabıta memuru istihdam edecek. Açıktan atama yoluyla gerçekleştirilecek alımda adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması şartları aranıyor.

Zabıta memurluğu için başvuracak adayların KPSS sınavından yeterli puanı almış olması gerekiyor. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak değerlendirmede sağlık durumu ve adli sicil kaydı da dikkate alınacak.

İstanbul'da hangi kurumlar personel arıyor

Türkiye'nin en kalabalık şehrinde çok sayıda belediye şirketi ve kamu kurumu personel alımı gerçekleştiriyor. Güncel ilanlar şu şekilde sıralanıyor:

Küçükçekmece İnşaat Taahhüt A.Ş. başvuru son tarihi 4-5 Şubat 2026

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. başvuru son tarihi 5 Şubat 2026

İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. başvuru son tarihi 5-10 Şubat 2026

Çatalca Belediyesi Personel A.Ş. başvuru son tarihi 6 Şubat 2026

İSTAÇ A.Ş. başvuru son tarihi 9 Şubat 2026

Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. başvuru son tarihi 28 Şubat 2026

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. çeşitli pozisyonlar için Mayıs 2026'ya kadar başvuru kabul ediyor

Ankara ve İzmir'de açık pozisyonlar

Başkentte Ankara BELKA A.Ş. farklı kadrolarda personel arayışına girdi. 6 Şubat 2026 tarihine kadar e-Şube üzerinden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacak.

İzmir'de ise Dikili Jeotermal Gıda Turizm A.Ş., Egeşehir Yapı Planlama A.Ş. ve Beydağ Belediyesi Personel Ltd. Şti. aktif ilan veren kurumlar arasında yer alıyor. Beydağ Belediyesi'nin ilanı Kasım 2026 sonuna kadar geçerliliğini koruyacak.

KPSS şartı aranmayan pozisyonlar hangileri

İŞKUR verileri incelendiğinde özel sektör ve kamu dışı ilanlarda en çok talep edilen meslek grupları şöyle belirlendi:

Hastane, okul ve ofislerde görev yapacak temizlik görevlileri yoğun talep görüyor. Silahlı ve silahsız güvenlik personeli arayanların sayısı da oldukça yüksek seyrediyor. Büro memuru, danışma görevlisi, beden işçisi, ağır vasıta ve binek araç şoförü pozisyonları da listedeki diğer kalemler arasında bulunuyor. Satış temsilcisi ve muhasebe elemanı kadroları ise ticaret sektörünün vazgeçilmezleri olmaya devam ediyor.

Başvuru işlemleri nasıl yapılıyor

İş arayanlar için iki temel kanal mevcut. İŞKUR e-Şube sistemine esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılabiliyor. Platforma üye olduktan sonra özgeçmiş bilgileri doldurulmalı ve iş arama statüsü aktif konuma getirilmeli.

Kamu memur alımları için ise Kariyer Kapısı portalı kullanılıyor. Dijital ortamda yapılan başvurular burada değerlendiriliyor. İnternet erişimi bulunmayan vatandaşlar ALO 170 hattını arayarak hem ilanlar hakkında bilgi edinebilir hem de kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

Genel başvuru koşulları neler

Her ilanın kendine özgü nitelikleri bulunsa da temel şartlar tüm adaylar için geçerli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve 18 yaş şartı aranıyor. Kamu haklarından mahrumiyet bulunmaması, emekli veya malul aylığı almıyor olmak ve sağlık açısından görevi yerine getirmeye engel bir durum bulunmaması diğer kriterler arasında sayılıyor.

Başvuru linkleri:

Kamu memur alımı ilanları: iskur.gov.tr/ilanlar/kamu-memur-alim-ilanlari

Kurum dışı işçi alımı listesi: iskur.gov.tr/ilanlar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani