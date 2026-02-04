Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Balçova Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendiren yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Market in Balçova, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ürünlerine düzenli ve eşit biçimde ulaşabilmesi amacıyla çok yakında hizmet vermeye başlayacak.

Dayanışmanın yeni adresi

Sosyal belediyeciliğin somut bir örneği olarak kurgulanan Market in Balçova, yalnızca bir alışveriş alanı olarak tasarlanmadı. Proje; paylaşmanın, komşuluk kültürünün ve toplumsal dayanışmanın merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor. Marketin, Balçova’da yardımlaşmayı kalıcı hale getirmesi hedefleniyor.

Onurlu ve gizlilik esaslı destek

Proje kapsamında ihtiyaç sahipleri, market ortamında kendi ihtiyaçlarını özgürce seçebilecek. Sosyal destekler, gizlilik ve insan onurunu esas alan bir anlayışla sunulacak. Bu sayede hem sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hem de yardımlaşma kültürünün sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

“Kimseyi geride bırakmayan Balçova”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Market in Balçova’nın ilçede dayanışmayı büyüten önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yiğit, Balçova’da kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, paylaşmanın çoğaldığı ve dayanışmanın güç verdiği bir Balçova’yı birlikte inşa ettiklerini ifade etti.

Açılış için geri sayım

Hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen Market in Balçova, çok yakında kapılarını açarak Balçovalıları dayanışmanın ortak çatısı altında buluşturacak.