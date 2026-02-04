Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “depreme dayanıklı olmadığı” gerekçesiyle 1 Ocak 2026 itibarıyla kullanıma kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı'nın durumu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yüzde 49’u İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüzde 51’i Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na ait olan otoparkla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ‘güçlendirme’ amaçlı iş ve işlemlerin sürdüğü belirtilirken halihazırda kapalı olan otopark ile ilgili esnafın mağduriyeti ise günden güne büyüyor. İşlerinin durma noktasına geldiğini ve bölgede ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten esnaf, son durumu Son Mühür’e anlattı.

“Her gün otopark kavgası çıkıyor”

1998 yılından bu yana bölgede esnaflık yaptığını söyleyen Aydın Çağlar, “Burası 1 Ocak’tan bu yana kapalı. Gerçekten çok zor durumda kaldık. Otopark olmayınca işlerimiz de resmen durdu, gelen giden de yok. Çoğu esnafımız siftah yapamadan günü kapatıyor. Bir an önce bu otoparkın açılmasını bekliyoruz. Halimiz gerçekten çok kötü. Kemeraltı’na yazık ediyorlar. Burası İzmir’in en büyük açık hava alışveriş merkezi.

Otopark kapanınca insanlar arabalarını yola park etmek zorunda kaldı. Böyle olunca hem yol kapandı hem de hemen her gün park kavgası çıkıyor. Kendi dükkanımızın önüne bile araç park edemiyoruz, bize sıra gelmiyor. Arabamın aynası ve sileceği kırıldı, çekip gittiler. Biz çözüm bekliyoruz. 2019’dan beri bu sıkıntıları aslında yaşıyoruz. Çok tedirginiz” ifadelerini kullandı.

“Kablolar çalındı, elektriksiz kaldık”

“Bu otopark 1 ayı aşkın süredir atıl kaldı” sözleriyle yaşadıklarını anlatan esnaf Göksen Büyükyörük, “Hemen her gece hırsızlar buraya geliyor. Elektrik kablolarını çalıyorlar. Araçların önüne park ettiği demirleri de söktüler. Korkumuz yarın öbür gün dükkanlara da dadanmaları. Otoparkın içi ile de dışı ile de şu anda ilgilenenler yok. Kabloları çaldıkları için handa elektrik yok. Binadan güvenlik de çekildi, mağduruz. Daha önce ön tarafta bir market vardı, o kapandıktan sonra ne idüğü belirsiz kişiler gelip içinde yatmaya dahi başladı. Sonrasında önlem alındı. Şimdi buranın da aynı olmasından korkuyoruz. Kablolarımız çalındı, bunların hepsini tekrardan yapmaya kalksan gerçekten para yetmez. Geceleri ışık yok, resmen zifiri karanlık. İnsanlar geçmeye korkar. Burası şehrin göbeği; üstü otopark, altı alışveriş merkezi. Evet, çalışmalar yapılacakmış ama bir an önce yapılması şart. Ne yapılacaksa acele edilmesi gerekiyor” dedi.

“Tarih verseler ona da razıyız”

Bölgede ailesi ile birlikte çay ocağı işlettiklerini söyleyen Meliha Denli de şunları söyledi: “Otoparkın belirsizliğiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Bir çözüme kavuşturulamadı. O yüzden adım da atamıyor, geleceğe yönelik bir karar veremiyoruz. 10 senedir burada çay ocağı işletiyoruz, işlerimiz durdu. Esnafa çay veriyoruz ama onlara da müşteri gelmediği için doğal olarak bizler de etkileniyoruz. Otoparkın açılmasını istiyoruz ya da en azından ‘2 ay sonra açılacak’ denilsin biz de ona göre adım atalım. Belirsizlik içinde sıkışıp kaldık. Tarih verseler ona da razıyız.”

“Resmen yağmalıyorlar”

“Üç senedir burada var olma savaşı veriyoruz” mesajı veren esnaf Melike Dikmen, “Üç defa bu binadan karot alındı; ikisinin sağlam çıktığı üçüncüsünde ise raporun ‘riskli’ çıktığı bizlere söylendi. Bu yapı güçlendirmelerini istiyoruz. Burada esnaf uzun zamandır hep beraber çalışıyor. En büyük isteğimiz bir arada kalabilmek. Burada 40 yıllık esnaf var, insanlara günah değil mi? Yıllardır müşterilerimiz bizi burada biliyor, nereye gidelim? Nasıl gidelim? Niye gidelim? O kadar uzun zamandır uğraşıyoruz ki… Önümüzü görmüyoruz, ne yaşayacağımızı bilmediğimizden yeni sipariş de alamıyoruz. Market kapandıktan sonra orada kalan her şeyi çaldılar, şimdi sıra otoparka geldi. Resmen yağmalıyorlar. Para edecek ne varsa şu anda çalınmaya başlandı. Güvenlik açısından da endişeliyiz. Olay nereye varacak biz de bilmiyoruz. Artık derdimizi anlatmaktan da yorulduk. Evet, politika değişik bir mecra ama esnaflık bambaşka bir şey… Kepenk açıp müşteri gelmediği sürece esnafın hayatta kalma şansı yok. Çankaya Katlı Otoparkı bölgesi hayalet gibi oldu artık netice istiyoruz” diye konuştu.