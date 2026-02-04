Son Mühür- Jeffrey Epstein skandalının gölgesinde sıkça gündeme gelen Ghislaine Maxwell, “gizemli kadın” olarak tanınıyor. 25 Aralık 1961’de Fransa’da doğan Maxwell, İngiliz vatandaşıdır ve medya patronu Robert Maxwell’in kızıdır. Eğitimini İngiltere’de tamamlayan Maxwell, ABD’de sosyetik çevrelerde aktif bir yaşam sürdü ve üst düzey kişilerle kurduğu ilişkilerle dikkat çekti.

Epstein ile yakın bağlantısı

Maxwell, ABD’li finansör Jeffrey Epstein’ın en yakın çevresinde yer aldı. Savcılığın iddialarına göre, reşit olmayan kızları buldu, yönlendirdi ve Epstein’ın cinsel istismar ağına dahil etti. Maxwell’in bu süreçte aktif rol üstlendiği, Epstein ağına yardım ettiği yönündeki iddialar uzun süre tartışıldı.

Ghislaine Maxwell ne zaman tutuklandı?

2 Temmuz 2020’de FBI tarafından tutuklanan Maxwell, reşit olmayan kişileri ayartma, çocuk seks ticareti ve yemin altında yalan ifade verme suçlamalarıyla yargılandı. 2021’de görülen davada jüri, Maxwell’i suçlu buldu ve 28 Haziran 2022’de mahkeme, 20 yıl hapis cezası verdi.

Prensler ve tartışmalı ilişkiler

Epstein’ın 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından, Maxwell’in adı daha fazla öne çıktı. Siyaset, iş dünyası ve kraliyet çevreleriyle kurduğu ilişkiler uzun süre tartışıldı. Özellikle İngiltere Prensi Andrew ile bağlantısı, davanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Bugün nerede?

Maxwell, cezasını ABD’de Brooklyn’deki federal hapishanede çekiyor. Epstein ağıyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olduğu ve bazı detayları açıklamadığı yönündeki iddialar hâlâ kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor