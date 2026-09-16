İzmir'de Ahilik Haftası, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata önderliğinde başladı.

Esnafın düğün günü gibiydi. Konak Meydanı süslendi. Yemekler verildi. Ahilik Çarşısı açıldı. Stantlarda esnaf ürünlerini sergiledi.

Kardeşlik, usta, kalfa, çırak geleneği anlatıldı. Aşıklar Ahilik üzerine atıştı. Şehrin Kanaat önderleri esnafın sorunlarını bildiklerini ve çözüm üreteceklerini ifade ettiler.

Sahne arkasında esnaf ile ilgili sözler dikkat çekiyordu.

"Ahilik değerleri daima yaşatır"

"Esnaf varsa hayat var."

"Emek, ahlak, dayanışma, eğitim, gelecek..."

"Güçlü Esnaf güçlü İzmir"

SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ...

Esnaf küçülürsen İzmir büyümez! Esnaf sokağın ışığıdır. Mahallenin koruyucusu, kollayıcısıdır. Sabahın ilk saatlerinde kepenk kaldırır, gecenin son saatlerinde dükkanı kapatır.

Bugün siftah yapamayan, kirasını ödeyemeyen esnaflar var. Alışverişimizi esnaftan yaparsak onları bir nebze korumuş oluruz. Esnaf ekonominin can damarıdır. Sokağa hayat verir. Bir nevi hafızamızdır.

Evimizin anahtarını emanet ettiğimiz güven duyduğumuz kişidir.

Tüm esnaflarımıza Pir Ahı Evran Veli ne güzel nasihat etmiş. İnsan olmanın gereklerini hatırlatmış.

"Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddeti iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol..."

Ne kadar güzel değil mi? Bu kurallara uyulsa hiçbir sorun kalmaz aslında... 800 yıllık bu geleneğe sahip çıkan Esnaf teşkilatı ne kadar gurur duysa az...

Yılın ustası, kalfası ve çırağına ödül verildi. Şed kuşatıldı...

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, esnaf için mücadele ediyor. Yüreğine sağlık...