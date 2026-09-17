SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Konak ilçesinde, meslektaşı olan eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen İzmir Barosu’na kayıtlı avukat O. Ö., Kahramanlar semtindeki ofisinin 5. katından atlayarak yaşamına son verme girişiminde bulunması yargı camiasında şok yarattı. Atladığı esnada caddeden geçen bir karavanın üzerine düşerek ağır yaralanan avukatın hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, avukat camiasında yaşanan üzüntü üzerine İzmir Barosu bu akşam düzenlenecek olan konseri erteleme kararı aldı.

Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Beşinci katın penceresinden caddeye atlayan O. Ö., o sırada caddeden geçmekte olan bir karavanın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan avukatı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan O. Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ofisinde Yatıp Kalkıyordu

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen O. Ö.’nün, kendisi gibi avukat olan eşinden boşanma aşamasında olduğu ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Yaşadığı süreç nedeniyle zor günler geçiren O. Ö.’nün son zamanlarda intihar girişiminde bulunduğu ofisinde yatıp kalktığı öğrenildi.

İzmir Barosu’ndan Konser İptali ve Duyuru

Yaşanan acı olay, avukat camiasında büyük bir üzüntü ve şok yarattı. İzmir Barosu, yaşanan olayın ardından bu akşam Baro Bahçe’de gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik hakkında bir duyuru yayımlayarak konserin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İzmir Barosu tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız,

Bir meslektaşımızın yaşadığı talihsiz bir olay sebebi ile ağır yaralandığını ve ameliyata alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sebeple bu akşam saat 20.00'de gerçekleşmesi planlanan Değişik İş konserimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir' satırları yer aldı.



