9 Eylül 1922... İzmir'in kurtuluş tarihi... Sadece İzmir'in değil ülkenin kaderinin değiştiği gün... 15 Mayıs 1919 günü başlayan işgalin bitişi... Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiği gün... Kuruluşun başladığı, başımızı tekrar dik tutmaya başladığımız an...

Bugün 104.yılını kutluyoruz.

Meydanlarda ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanıyor.

Yüzbaşı Şerafettin'in şehre girip bayrağımızı tekrar Hükümet Konağı'na çekildiği an canlandırılıyor.

Dokuz Eylül'ün gizli kahramanlarını özlemle anıyoruz.

Bir ulusun küllerinden tekrar doğuşu... Doğduğum şehir Kemalpaşa'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izleri hala canlı...

Bugün Sıcak Bakış programımıza konuk olan DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr Ahmet Mehmetoğlu anlattığı bilgi çok ilgimi çekti.

İzmir'e giren ordunun başındaki komutan Fahrettin Altay'ın kardeşi Fikri Altay'da bahsetti.

Karşıyaka... İplikçizade Köşkü... Atatürk'ün Uşakızade Köşkü öncesi, Kemalpaşa sonrası İzmir'de kaldığı ev... İşgal sırasında Yunan Kralı ve Kraliçesi konaklamış. Hatta girerken şanlı bayrağımızı ayaklarının altına serilmiş. Onlarda çiğneyerek girmişler... Atatürk geldiğinde de bu durum ona yansıtılarak Yunan Bayrağı yere seriyorlar. Atatürk hemen kaldırıp, "bir ulusun bayrağı asla ayaklar altına serilemez" diye karşı çıkıyor.

Kalacağı odada duvarda asılı kraliçenin fotoğrafına da dokundurtmuyor. Oda da kraliçenin özel eşyaları, çamaşırları bile kalmış. Hiç birine el sürdürmemiş. O kadar hassas bir liderimizin olması bizim için büyük bir şans...

Böyle bir köşk, artık yok apartman yapılmış. Önüne bir tabela çakılmış ama üstü vandallar tarafından karalanmış. Yazık!

104 yıla girdik ama böylesi eserleri paylaşılacak bir müzemiz yok. Atatürk'ü evlendiren devrin aydınlarından, Müftü Rahmetullah Efendi'nin evi Başkan Hatuniye Cami arkasında çökmesi bekleniyor. Üstelik İzmir'in Başkanı Dr Cemil Tugay'ın ofisi de tam karşısında bu binayı korumak için bir çaba gösterilmiyor.

Değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Başka bir ülkede böyle bir tarih olsa birçok film, dizi yapılır. Kitaplar yazılırdı. Biz ise olanı yok etmeye çalışıyoruz.

Soruyorum. 9 Eylül müzesi ne zaman açılacak? 104 yıldır neden yapılmadı? Uygun yer mi yok? En azından Sanal bir müze olamaz mı? "Yapay Zeka, bilişim, Z kuşağı..." Hep konuşuluyor. Bekliyoruz. Önceki dönem başkanımız Tunç Soner 100.yılda böyle bir çalışmaya başlamıştı. Ne oldu?

Haftaya görüşmek üzere...