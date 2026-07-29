Ünlü yemek programı MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğu alan Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde hareketsiz halde bulunan Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yakınları haber alamadı!
Gelen bilgiler çerçevesinde Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı ifade edildi. Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından olay gün yüzüne çıktı.
Eve gelen ekipler, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde bulurken, yapılan ilk incelemeler sonucunda ölüm olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma!
Şef Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kesin nedeninin belirlenebilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin yapılacak adli ve teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.
Gastronomi camiasında büyük üzüntü!
Başarılı kariyeri ve televizyon ekranlarında elde ettiği şampiyonlukla bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüyü de beraberinde getirdi.