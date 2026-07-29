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Başarılı kariyeri ve televizyon ekranlarında elde ettiği şampiyonlukla bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüyü de beraberinde getirdi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin yapılacak adli ve teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.

Şef Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kesin nedeninin belirlenebilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Eve gelen ekipler, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde bulurken, yapılan ilk incelemeler sonucunda ölüm olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Gelen bilgiler çerçevesinde Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı ifade edildi. Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından olay gün yüzüne çıktı.

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