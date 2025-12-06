Baştan not düşmekte yarar var!

*

Tabii ki...

Bakkallık yapmak ayıp değil...

Tabii ki...

Her mesleği “onurla” ve “alın teri” ile taçlandırmak üstün meziyet...

Ancaaak...

Hangi anne - baba...

Ömür boyu unutamayacakları...

Ve dahi...

Gururla geri kalan yılların tadını çıkarabilmek adına...

Kılıçlı yemin töreni sonrası ihraç edilen teğmen evladının...

Memleketine dönüp...

Bakkallık yapmasına gönülden katlanabilir?

Şunu sormazlar mı kendilerine:

“Devleti Baba, yıllarca para harcadı, emek verdi evlatlarımızı eğitti; bakkal olsun diye mi yetiştirdi?”

*

Usta gazeteci, “Sözcü”nün Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk...

Belgeler ve ifadeler eşliğinde hazırladığı...

“Biz Teğmeniz...”

Başlıklı yeni kitabını TV’deki canlı yayında dile getirdi...

Sözleri yürek burktu:

“Çok hazin, üzüntü verici olaylar yaşıyor o teğmenler... Hatta bazıları intihara kalkışmış... Onları dinlerken gözyaşlarımı tutamadım...”

*

Yakın geçmişi...

Siz, biz, hepimiz nasıl unutabiliriz?

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreni sonrası...

Subay andı okuyup, kılıç çatarak...

“Mustafa Kemal'in askerleriyiz...”

Sloganı atan teğmenlerden beşi ve üç komutan...

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve...

Milli Savunma Bakanlığı’nın da...

Takvimler “30 Ocak 2025”i gösterirken...

Sekiz teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kestiğini öğrenmiştik...

*

Gazeteci Öztürk...

“Biz Teğmeniz / TSK'dan Atılma Olaylarının İç Yüzü”

Başlığını taşıyan kitabında Atatürkçü teğmenlerin neler yaşadığını şöyle özetliyor:

“İhraç edilen teğmenlerimizle görüşüyorum...

Biz Teğmeniz kitabı için hepsinden üniformalı fotoğraf istedim...

Bir teğmenimiz dedi ki, (Üniformamı yıkattım, ütülettim, kenara kaldırdım... Her gün ona bakıyorum, bir gün mutlaka döneceğime inanıyorum...) Gaziantep'te yaşayan bu teğmenimiz ne yapıyor peki?”

O sorunu cevabı yine gazeteci Öztürk’den geliyor... Üstelik,

kalpleri sıkıştıracak cinsten:

“Devletimiz yıllarca onlara para harcadı; eğitti, yetiştirdi... En mutlu günlerinde sokak ortasına bırakılan gençler ne yapıyor diye merak ediyorsunuz tabii... Bu genç teğmenimiz şu an bakkallık yapıyor... Olacak iş mi? Bakkal olsun diye mi bu insanlar yetiştirildi?”

...Ve, sözlerini şöyle sürdürüyor Öztürk:



“Çok hazin, üzüntü verici olaylar yaşıyor teğmenlerimiz...

Hatta bazıları intihara kalkıştı... Onları dinlerken gözyaşlarımı tutamadım... Yazık bu teğmenlerimize...”

*

Bitiriyoruz...

Kitapta birbirinden özel konu başlıkları var...

Mesela...

* Mahkeme kararları kimler için nasıl sonuçlandı?

* Atılma kararlarını etkileyen gizli tartışmalar, baskılar ve çelişkiler nelerdi?

* Kara Harp Okulu’nda atılmalara “Subay Andı” okunması mı, “kılıç çatılması” mı gerekçe gösterildi?

* Teğmenler sorguda neler yaşadı, niçin ağlayanlar oldu?

* Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu hangi gerekçeleri “ayırma” için yeterli buldu?

* Çıkarılan teğmenler ve onlar hakkında karar veren komutalar ilk kez bu kitap için neler anlattı?

* Teğmenler ordudan atıldıktan sonra neler yaşadı, kim şimdi neler yapıyor?

Nokta...

Hamiş: Saygı Öztürk'ün Doğan Kitap'tan önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan “Biz Teğmeniz” adlı eser, kitap satışı yapan mağazalarda ve internet sitelerinde yer alacak...

Sonsöz: “Kimse subay andını okumayacaksınız diye emir vermedi... / TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin savunması...”