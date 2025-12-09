Türkiye Cumhuriyeti...

102’nci yılı geride bırakıyor...

“Kutlu olsun...” derkeeeen...

Şöyle derin bir nefes alıp...

Cumhuriyet’in yarınlarını yakından ilgilendiren...

Bir ayrıntıyı masaya yatırmakta yarar var!

Çok değil; 60 gün önce (Ekim) güzel ülkemizin cezaevleriyle ilgili...

İstatistikler yayımlandı...

An itibarıyla...

Memleketin dört bir yayına dağılmış “402 Cezaevi” bulunuyor...

Hapishane istatistiklerine bakacak olursanız...

Toplam 304 bin kapasiteli 402 hapishanede...

420 bin mahkum (gerçek rakam)...

Hürriyetine kavuşacağı tarihi bekliyor...

Dahası var!

O cezaevlerinde...

187'si kız olmak üzere 4 bin 561 çocuk mahkum bulunuyor...

En acıklı detay ise hayli şaşırtıcı:

AK Parti Hükümeti 2002’de iktidara geldiğinde...

Türkiye’de...

Toplam tutuklu ve hükümlü sayısı “52 bin” civarındaymış...

*

Kahreden görüntülerden biri de...

Kader mahkumu kadınların çocukları...

Daha minicikken...

Demir parmakların arkasında büyüyor o bebişler...

36 yıl önce vizyona giren...

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Uçurtmayı Vurmasınlar” da olduğu gibi...

Hapishanede doğmuşlar...

Beş yaşındaki kadersiz “Barış”ın öyküsünü unutmak mümkün mü?

*

Dönelim yeniden bugüne...

En acıklı soru şu:

“Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesi neden hızla doluyor?”

Çok sağlam dört neden var:

Birincisi, ekonomik kriz... İkincisi, eğitim sistemindeki bozulmalar ve eksikler... Üçüncüsü, sosyal yapıda büyük sıkıntılar... Dördüncüsü, de suç oranlarını artıran temel etkenler...

Dahası...

Yürekler acısı...

Sokak ortasında...

Kocası tarafından hayatı söndürülen kadınlar...

Çaresiz...

Büyük annelere sığınan çocuklar...

Vaziyetin yürek çarpıntısı özeti ise şudur:

“Ömürboyu travma!”

Hani?

İstikbal, o çocuklarındı?

Gözlerinin önünde...

Babasının bıçak darbeleriyle...

Anneciğinin nasıl kanlar içinde son nefesini verdiğini gören...

O yavrular...

Nasıl unutur o anda yaşadığı büyük şoku?

Nasıl unutur annesinin vücuduna saplanan bıçak darbelerini?

Al sana...

Ömür boyu “travma”...

*

Tüyleriniz diken diken olacak...

Cezaevlerini ziyaret eden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç anlatıyor:

“Doluluk nedeniyle bir yatakta üç kişi yatıyorlar, nöbetleşe uyuyorlar... Cezaevleri insanlık dışı uygulamaların merkezine dönüşmüş... İşte o hapishanelerde haftada sadece bir gün sıcak su veriliyor... Uyuz, tahtakurusu ve siyah-beyaz filmlerde gördüğümüz sahneler yaşanıyor...”

*

Bitiriyoruz...

Anlamlı bir soru ile:

“Son 18 yılda 396 ilçe cezaevi neden kapatıldı?”

2016’dan bu yana...

Büyük ölçekli yeni cezaevlerinin yapımı hangi nedenlerle hızlandırıldı?

Yine son 17 yılda...

285 yeni cezaevi açıldı ve 228 bin kişilik kapasite yaratıldı...

Buna rağmen doluluk oranı neden sürekli artıyor?

“Cumhuriyet Gazetesi”nin haberine göre...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan beklenen açıklama geldi:

“Bu yılın içinde 20 yeni cezaevinin inşaatına başlanacak...”



Yeterli olacak mı?

Büyük olasılıkla yetmeyecek!

Çünkü...

Suç oranlarındaki hızlı yükseliş...

Kapasite artışının da yeterli olmayacağını gösteriyor...

Son iddialara göre...

Türkiye’nin cezaevleri dolup taşıyor; belki de...

Bir kısım mahkûm serbest kalabilir!

Nokta...

Hamiş: An itibarıyla hapishanelerde 187'si kız olmak üzere 4 bin 561 çocuk var...

Sonsöz: “En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır... / Anonim...”