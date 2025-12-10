90’lı yaşlarını kutlarken bile…

Emeğe ve alın terine saygısını hiç kaybetmedi…

Yorgun kalbi…

Hala…

Bu kadim kentin esnafı ve sanatkarı için atıyordu…

Yakından tanıdığım için biliyorum...

Bugüne değin…

Daima tek arzunun peşinden koştu:

“Aman esnaf eksikli kalmasın…

Sanatkar ekmeğe muhtaç olmasın…”

O'na sorarsanız…

10 yaşından beri çalışıyordu!

90’lı yaşını kutlarken bile…

Aklı, fikri…

Konak Belediyesi ile Terbay Makine'nin…

Ortak hayata geçirmeye çalıştığı…

“Meslek Kazandırma Projesi”nde…

En büyük arzusu ve duası hep aynıydı:

“Tek esnaf ve sanatkar bile ekmeksiz kalmasın…”

*

Dile kolay…

93 yıla sığdırdıklarına bakar mısınız?

17 yaşında Tarihi Mithatpaşa Sanat Okulu'ndan mezun oluyor…

Dört yıl sonra…

1954'te…

Rahmetle andığımız Kemal Baysak ile “Terbay”ı kuruyor…

İkisi de yaşıt…

Cesarete bakar mısınız?

Cumhuriyet'in İzmirli delikanlıları…

Bıyıkları terlerken…

“İşadamı” oluyor…

Kapısında nazar boncuğu sallanan…

Topu topu 12 metrekarelik imalathanelerinde…

Geleceğe “merhaba” derken…

Tırmandıkları “istikbal” merdiveninin basamaklarında…

Şunlar yazıyordu:

Cesaret… Bilgi… Emek… Sabır…

1956'da Demirciler Dernek Başkanı…

Veee…

1965'te…

Henüz yedinci yaşını kutlayan…

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin...

Gencecik başkanı…

Ne kadar sürüyor o onurlu görev?

Tam 33 yıl; üstelik kesintisiz…

Hızı kesmek yok…

Bi'onurlu görev daha…

Bu kez…

Türkiye O'nu tanıyor…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun…

Dördüncü Genel Başkanı oluyor…

O sırada…

Siyaset kulvarındaki “unutulmaz koşusu” da önemli…

Her yere bereketli elini süren…

İzmir'in genç esnaf ve sanatkar başkanı için…

Bu güzel kentin milletvekili olmak…

Arzuların da ötesindeydi…

Siyaset'e atılmaya karar verdi…

Kendisine en yakın…

Adalet Partisi’ydi...

Rahmetli Süleyman Demirel de…

Bu heyecanlı…

İzmirli esnaf başkanından etkilenmişti…

Birinci denemede olmadı ama…

1973 yılında Şeytan'ın bacağını kırdı…

O artık Gazi Meclis'in İzmir'i temsil eden bir vekiliydi…

İki dönem bu kadim kent için durmadan çalıştı, çabaladı…

1980 Darbesi'yle…

Milletvekilliği sonlandı…

İhtilalin ardından 10 yıllık ceza alanlar arasında…

İşte o İzmirli Esnaf Babası da vardı…

Yasaklar kalktı…

1991 yılında yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi…

*

Bu yazının güleç kahramanı…

Başta İzmir olmak üzere…

Türkiye'nin dört bir yanında “Esnaf Babası” olarak anılan…

Yıllara meydan okuyan...

“Cemal Tercan”dır…

O’nu bugün...

63 yıllık hayat arkadaşı Nermin Tercan'la…

Evlatlarıyla…

Torunlarıyla…

Ve torunlarının çocukları ve O’nu çok seven…

Türkiye’nin esnaf ve sanatkarlarıyla...

Ebediyete uğurluyoruz...

*

Bitiriyoruz…

İzmir'in bereketi ünlüdür…

Çalışanı azimlidir…

Gençleri çok değerlidir…

Herkesin bildiğini…

Cemal Tercan…

İleri yaşında bile bir kez daha hatırlatıyor…

Her daim dudağının ucundaki özlü sözü…

Yetiştirdiği her çırak…

Bugün hala ezberinde yaşatıyor:

“İşleyen demir ışıldar!”

Cemal Tercan'ın…

Türk esnaf teşkilatının bugünkü seviyeye çıkmasındaki emeği…

Asla unutulmayacak…

Şu eşsiz mirası(!)

Tanımlamak şart oldu...

Gerek İzmir'de gerek Türkiye'de…

Esnafın tüm kazanımlarının ardında…

Mutlaka Cemal Tercan'ın imzası oldu...

Biliyor musunuz?

Son günlerine değin...

Hala gençlerin “ekmek kapısını açık tutmak” için çırpınan…

Cemal Tercan'ın…

İzmir'in üç kuşak esnaf ve sanatkarı için…

Açtığı “bereketli” yol…

Belli ki...

Hiç ama hiç unutulmayacak…

Üstelik...

Adeta “masal gibi” nesilden nesile anlatılacak…

Nokta…

Hamiş: Bazı isimleri ne yaparsanız yapın unutturamazsınız... Çünkü onlar yaşamları boyunca öyle izler bırakmışlardır ki, ne denli uğraşsanız da o izleri yok edemezsiniz… Cemal Tercan işte öyle bir isimdir Türk esnaf teşkilatı için… Bıraktığı “altın izler” ile esnaf ve sanatkara kazandırdıkları çooooktan tarihe kazındı…

Sonsöz: “Bugün 81 ilde çalacak kapım, beni kucaklayan vefakar esnaf ve sanatkarlarımız var… O zaman ben dünyanın en zengin adamıyım… / Cemal Tercan…”