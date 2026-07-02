İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025 tarihinde çıkan ve büyük hasara yol açan orman yangınlarının üzerinden tam bir yıl geçti. Afetin hemen ardından yaraları sarmak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bölgede başlattığı hummalı çalışmalarda sona yaklaştı. Yangından etkilenen Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için inşa edilen yeni konutların bu ay sonundan itibaren hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

138 Köy evi güvenle yükseldi

Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla temelleri atılan projede, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde yıkılan 138 konutun yerine, bölgenin yöresel mimarisine uygun, afetlere dayanıklı ve güvenli modern köy evleri inşa edildi. Bir yıl içinde tamamlanma aşamasına getirilen konutlar, hem estetik görünümleri hem de sağlamlıklarıyla hak sahiplerinden tam not aldı.

Bakan Kurum sözünü tuttu

Afetin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, yangın döneminde hafızalara kazınan 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı’yı unutmadı. Bakan Kurum, Muzaffer’in kendisine yaklaşarak, "Bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi" sözleriyle gündem olduğu anları ve ailenin yeni evine ait görüntüleri, "Yakında Üzümlü köyüne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım" notuyla paylaştı.

Anne ve babasıyla birlikte yapımı tamamlanan evlerini gezen küçük Muzaffer ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. 'Bizim evimiz yandı bize ev yapacak mısın' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz evimiz yapılıyor"