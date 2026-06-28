Son Mühür- İzmir genelinde 28 Haziran Pazar gününe vatandaşlar su kesintisi şoklarıyla uyandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayımlanan arıza raporuna göre, kentin birçok noktasında ana boru patlakları, pompa arızaları ve elektrik kesintileri nedeniyle sular akmıyor. Kesintilerden etkilenen bazı bölgelerde tamirat işlemleri saatler sürecek.

Ödemiş ve Kemalpaşa’da 8 saatlik kesinti

İZSU tarafından yayımlanan verilere göre günün en uzun süreli kesintilerinin Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinde yaşandığı görüldü. Bilgilere göre Ödemiş’in Gereli Mahallesi’nde meydana gelen pompa motor arızası yüzünden saat 11.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 8 saatlik bir kesinti uygulanıyor.

Benzer bir uzun süreli mağduriyet Kemalpaşa'da da var. İZSU tablosuna göre, Atatürk ve Soğukpınar mahallelerini besleyen pompalar, GDZ Elektrik'in bakım çalışması nedeniyle devre dışı kaldı. Bu bölgede de suların gelmesi akşam 19.00'u bulacak.

Merkez ilçelerde vana kapatıldı

Merkez ilçeler de arızalardan nasibini aldı. Karşıyaka Aksoy ve Bostanlı mahallelerinde, Hüseyin Yurttaş Sokak'taki ana boru arızası sebebiyle saat 10.39 ile 11.39 arasında sayaçlar kapatıldı. Bornova Doğanlar Mahallesi 1443 Sokak içindeki branşman arızası nedeniyle de bölge vanası kapatılarak sular kesildi. Bornova'daki arızanın 13.10'a kadar giderilmesi hedefleniyor.

Balçova Korutürk ve Onur mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 12.31'e kadar süren 2 saatlik bir kesinti yaşanırken; Foça'nın Fatih ve Fevzi Çakmak mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle 12.00'ye kadar tedarik sağlanamadı.

Çevre ilçelerde son durum ne?

Kentin kuzey ve güney aksındaki çevre ilçelerde de arıza yoğunluğu dikkat çekiyor. Menemen'de Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Esatpaşa, İsmet İnönü ve Kazımpaşa mahallelerinde pompa arızası nedeniyle sabah 09.04'te kesilen suların, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından 13.04'te verilmesi öngörülüyor. Urla'nın Özbek, Rüstem ve Torasan mahallelerinde ise anaboru çalışması yürütülüyor. Buradaki kesinti de 14.26'ya kadar devam edecek.

Öte yandan dün başlayan (27 Haziran Cumartesi) Bergama Fatih, Beydağ Beyköy ve Kınık Aşağı mahallesi arızalarının da güncel listede yer alması, bazı bölgelerde çalışmaların sarktığını gösterdi.