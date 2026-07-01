Türkiye'de çevre bilincini artırmayı ve ev ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen yeni uygulama, ambalaj atıklarının çöpe gitmesini önleyerek doğrudan vatandaşın bütçesine katkı sunacak. İzmir’in her iki yakasında da yaygınlaştırılan geri dönüşüm otomatları, pet şişe, cam ve alüminyum kutuları kabul ederek anında dijital bakiye yüklüyor. Evdeki atıkları paraya dönüştürmek isteyen vatandaşlar ise şimdiden "İzmir en yakın depozito iade noktaları" ve "DOA mobil uygulama bakiye yükleme" başlıklarını sorgulamaya başladı. Geri dönüşüm noktalarının lokasyonları ve nakit iade alma sürecinin tüm ayrıntıları belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

İZMİR DEPOZİTO İADE MAKİNESİ NERELERDE VAR?

İzmir'deki geri dönüşüm noktaları vatandaşların günlük hayatta sıkça kullandığı ulaşım, eğitim ve sosyal alanlarda yoğunlaşıyor. Resmi düzenleme doğrultusunda kentteki büyük ölçekli süpermarketlerin belirli bölümlerinde bu makinelerin bulunması zorunlu tutuluyor. Bunun yanı sıra şehir genelindeki alışveriş merkezleri, üniversite kampüsleri, ilçe belediye hizmet binaları ve kamu kurumlarının giriş alanları ilk adresler arasında yer alıyor.

Özellikle toplu taşımanın kalbi sayılan İzmir Metrosu istasyonları ile İZBAN ve tren istasyonlarının giriş-çıkış noktalarına da bu otomatlar yerleştiriliyor. Kendisine en yakın otomatı bulmak isteyen İzmirliler, DOA'nın resmi internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sekmesinden veya mobil uygulamadaki harita ekranından anlık konum takibi yapabiliyor.

İZMİR DOA GERİ DÖNÜŞÜM ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Sistemden teşvik ödemesi alabilmek için tamamen dijital cüzdan altyapısı kullanılıyor. Vatandaşların öncelikle akıllı telefonlarına DOA mobil uygulamasını indirmesi ve kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturması gerekiyor. İade noktasına gidildiğinde ise sırasıyla şu adımlar izleniyor:

İlk olarak otomatın ekranında beliren QR kod, cep telefonu kamerasıyla DOA uygulaması üzerinden okutuluyor.

Ardından eldeki depozitolu boş içecek ambalajları makineye tek tek yerleştiriliyor.

Sistem tarafından onaylanan ve geçerli sayılan her bir ambalaj için kullanıcının dijital cüzdanına anında 1 TL nakit ödeme aktarılıyor.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ BAKİYESİ NASIL HARCANIR VE GÜNLÜK LİMİT NE KADAR?

Dijital cüzdanda biriken bu paralar, QR kod ile ödeme kabul eden tüm alışveriş noktalarında harcanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar dilerlerse bu bakiyeyi doğrudan kendi kişisel banka hesaplarına transfer edebiliyor veya ATM'ler aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor. Yeni nesil geri dönüşüm sisteminde suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla günlük ambalaj iade limiti ise kişi başına 200 adet olarak uygulanıyor.