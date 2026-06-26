Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu değerlendirmesinde Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağını duyurdu.

Tahminlere göre Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde, ayrıca Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de hava 36 derece olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişim beklenmezken, değerlerin yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Şanlıurfa’da 39 dereceye ulaşması beklenirken, Denizli ve Diyarbakır’da 37, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Mardin’de ise 36 derece ölçülmesi öngörülüyor. Ege'ye sert rüzgar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceğini duyurdu. Yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli davranmaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu. İzmir ilçeleri hava durumu 26 Haziran 2026 Aliağa: Rüzgarlı bir hava beklenirken sıcaklık 24 ila 36 derece olacak. Balçova: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 21 ila 37 derece arasında olacak. Bayındır: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 20 ila 38 derece olacak. Bayraklı: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 23 ila 38 derece arasında seyredecek. Bergama: Rüzgarlı hava bekleniyor, sıcaklık 22 ila 35 derece olacak. Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 20 ila 39 dereceye ulaşacak. Bornova: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 25 ila 38 derece arasında olacak. Buca: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 23 ila 37 derece arasında seyredecek. Çeşme: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 23 ila 32 derece olacak. Çiğli: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 22 ila 37 derece arasında olacak. Dikili: Rüzgarlı hava görülecek, sıcaklık 23 ila 36 derece olacak. Foça: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 23 ila 33 derece arasında seyredecek. Gaziemir: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 23 ila 37 derece olacak. Güzelbahçe: Az bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 22 ila 34 derece olacak. Karabağlar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 22 ila 37 derece arasında olacak. Karaburun: Rüzgarlı hava görülecek, sıcaklık 22 ila 32 derece olacak. Karşıyaka: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 23 ila 38 derece arasında seyredecek. Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 21 ila 36 derece olacak. Kınık: Rüzgarlı hava bekleniyor, sıcaklık 22 ila 36 derece arasında olacak. Kiraz: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 20 ila 38 dereceye ulaşacak. Futbolda lisanslı kulüp sayısı 27 oldu: İzmir'den iki kulüp var! İçeriği Görüntüle Menderes: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 22 ila 38 derece olacak. Menemen: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 23 ila 37 derece arasında seyredecek. Narlıdere: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 22 ila 35 derece olacak. Ödemiş: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 20 ila 37 derece arasında olacak. Seferihisar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 24 ila 36 derece olacak. Selçuk: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 22 ila 37 derece arasında seyredecek. Tire: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 20 ila 39 derece olacak. Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 24 ila 37 derece arasında seyredecek. Urla: Az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 24 ila 32 derece olacak.