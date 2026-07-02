Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in tanınmış iş insanlarından Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Dr. Ahmet Özken, sanayideki istihdam problemiyle ilgili ‘yüksekokul ve OSB’lerin ortak hareket etmesi gerektiğini savunarak, iş garantili okulların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Özken: OSB’lerin en büyük eksikliği yetişmiş personel eksikliğidir

Organizede sanayi bölgelerindeki en büyük sıkıntının liyakatli ve yetişmiş personel eksikliği olduğunun altını çizen EBSO Meclis Üyesi Dr. Ahmet Özken, işin öğrenci boyutunda ise okullardan mezun olan gençlerin yüzde ellisinin bölümüyle ilgili iş bulamadığını belirterek, “Organze sanayi bölgelerinin en büyük sıkıntısı beyaz ya da mavi yaka fark etmez liyakatli ve yetişmiş personelin eksikliğidir. Karşı tarafta da ikinci büyük sıkıntımız özellikle Meslek yüksekokullarında eğitimi tamamladıktan sonra öğrencilerin kendi bölümleriyle ilgili işleri yapamamasıdır.

Yani bir tarafta işsizlik var, bir tarafta nitelikli personel eksikliği var. Ben geçtiğimiz EBSO meclisinde bu sorunu ortadan kaldıracak bir proje önerisini ortaya attım. Her organize sanayi bölgesine bir meslek yüksekokulu açılması gerekmektedir. İzmir’de 17 tane organize sanayi bölgesi var. Bu 17 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 1500 fabrika var ve buralarda yaklaşık 101 bin kişi çalışıyor. Öte yandan İzmir’de 20’ye yakın meslek yüksekokulu var. Orada da her yıl 3 bine yakın öğrenci mezun oluyor ve 15 bine yakın öğrenci okuyor.

Her iki öğrenciden bir tanesi bölümüyle ilgili işi yapamıyor. Yani elektrik teknisyenliği okumuş ancak iş bulamadığı için garsonluk yapıyor. Yani yüzde 50’si kendi okulundan mezun olduğu işi yapamıyor. Bu öğrencilerin üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulma zaman dilimi ortalama 16 ay. Bir buçuk yıl boyunca iş arıyorlar ve sonucunda yüzde 50’si alakasız bir işe giriyorlar. Biz bir çözüm yöntemi ortaya koyduk, YÖK onaylı EBSO koordinatörlüğünde bu okullarla bir sözleşme imzalanır ben orada Kemalpaşa için örnek bir model de ortaya koydum” şeklinde konuştu.

Özken’den Kemalpaşa örneği

Öte yandan, söz konusu proje Kemalpaşa üzerinden örneklendiren projenin ‘kazan-kazan’ yöntemi ile çalışacağını savunan Özken, “Kemalpaşa örneği üzerinden konuşacak olursak Kemalpaşa OSB Meslek Yüksekokulu. Biz Yaşar ve Ege ile yakınız biz bu iki okul ile anlaşsak ve sizdeki 15 bölümün 5’i bizi yakından ilgilendiriyor.

Bu beş bölümü bize getirin diyebiliriz Biz OSB’nin içine bir kampüs alanı yapalım ve o beş bölüm öğrencileri derse bizim OSB’nin içinde girsinler. Kemalpaşa’da 850 fabrika var 30 bine yakın çalışan var. Örneğin Dimes’in müdürü gelsin gıda alanında öğrencilere ders anlatsın sonra da sınıftan üç kişi işe alsın. Bunları bir araya getirirsek öğrencilerin hepsi iş garantili bir okula gitmiş olurlar, diğer taraftan da sanayiciler de istedikleri elemana kavuşmuş olacaklar” dedi.

“Bu proje Türkiye’ye rol model olur”

Son olarak, projeyle ilgili ciddi olumlu görüşler aldığını aktaran EBSO Meclis Üyesi Ahmet Özken, projenin Türkiye’ye örnek teşkil edeceğini söyleyerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu projenin ardından çok olumlu geri dönüşler aldık. Burada sanayi odası yönetiminin bu işi üstlenip proje haline getirip YÖK’e getirmesi gerekiyor. Elimizde her şey var. Bu proje Türkiye’ye rol model olur. Bu yöntem İzmir’de başlarsa örnek teşkil eder ve bütün Türkiye’ye yayılır”