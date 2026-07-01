Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Çanakkale çevreleri ile yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Balıkesir’in batı ve güney kesimleriyle İzmir ve Manisa’nın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'e yağmur geliyor

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü İzmir’e beklenen yağış geldi. Öğle saatlerinden itibaren Bergama, Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş ve Tire ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklığının 38-39 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, nem oranının yüzde 20 seviyelerinde seyretmesi sıcak havanın daha bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın ise saatte 6-7 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir ilçeleri hava durumu 1 Temmuz 2026 Aliağa: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Balçova: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Bayraklı: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak. Bergama: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 36 derece civarında seyredecek. Beydağ: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek. Bornova: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak. Buca: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Çeşme: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Çiğli: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Dikili: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33 derece civarında olacak. Foça: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Gaziemir: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak. Güzelbahçe: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece civarında olacak. Karabağlar: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak. Karaburun: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 32 derece civarında seyredecek. Karşıyaka: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak. Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Kınık: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak. Kiraz: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak. Menderes: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Menemen: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak. Narlıdere: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 33 derece civarında seyredecek. Ejderha sıcakları İzmir'i kavuruyor! Bugün hangi ilçelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak? İçeriği Görüntüle Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak. Seferihisar: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Selçuk: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 33 derece olacak. Tire: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Torbalı: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak. Urla: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece civarında seyredecek.