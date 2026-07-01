İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar, gündeme bomba gibi düştü. Orta atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Tugay, hem AK Parti'ye geçeceğine yönelik söylentilere hem de kulislerde konuşulan yeni parti oluşumlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar "Cemil Tugay istifa mı etti?" ve "Cemil Tugay hangi partide?" sorularına yanıt aramaya başldı. Peki, Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçecek? İşte ayrıntılar...

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılmasının ardından hız kazanan AK Parti'ye geçeceği yönündeki kulis bilgilerini kesin bir dille yalanladı. Hakkındaki iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten Tugay, ne iktidar partisinden böyle bir talebi olduğunu ne de bu bağlamda herhangi bir kişiyle görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. İzmir halkının oylarının kendisinde bir emanet olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı, seçmen iradesine duyduğu saygıdan ötürü yoluna bağımsız bir figür olarak devam edeceğini açıkça ilan etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gündemi sarsan söylentilerin ardından kameraların karşısına geçen Cemil Tugay, tüm enerjisini ve vaktini İzmir halkına hizmet etmek için belediye başkanlığı görevine harcadığını dile getirdi. Siyasi duruşunda geçmişte aldığı kararların arkasında durduğunu vurgulayan Tugay, eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan iç süreçleri de yakından izlediğini sözlerine ekledi. Görev bilinciyle hareket ettiğini belirten Tugay, kendisini bu makama layık gören vatandaşların güvenini sarsacak hiçbir adım atmayacağını söyledi.

CEMİL TUGAY YENİ PARTİYE Mİ GEÇECEK?

Kurulması beklenen yeni partiye katılacağına yönelik iddialara da yanıt veren Tugay, şu an için böyle bir şey olmadığını söyledi. Tugay, sonraki dönemlerde sürecin nereye evrileceğini ve özellikle CHP seçmeninin iradesini analiz ederek hareket edeceğinin sinyalini verdi. Halkın güvenini ön planda tutan Tugay, görevini en iyi şekilde yapmaya odaklandığını yineledi.