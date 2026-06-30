Son Mühür- Diyarbakır ve Gaziantep turunun ardından İzmir'e gelen Özgür Özel yeni il binasının açılışının da bulunduğu ziyarette kurulup kurulmayacağı merak konusu olan yeni partiye yönelik mesajlar verdi.

Özgür Özel İzmir programının Ödemiş ayağında,

"Yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz" ifadeleri yeni bir partinin sinyallerini mi veriyor sorusunu akıllara getirdi.



Biz bu oyunu bozarız...



Özel'in yeni partiden önce CHP içinde kalıp mücadeleye devam edeceğine yönelik düşüncelere açık kapı bırakan Özel,

“Şunu iyi bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne bölünme planı yapanlar; ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet etsin, dün toprağa verdik Kadir İnanır’ı. Onun deyimiyle ‘Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.’ sözleriyle geri adım atmayacaklarını vurgulamıştı.



Yargıtay'ı işaret etti...



Kendini yenilmez zanneden Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez yenen ekibin kendileri olduğuna dikkat çeken Özel,

''Seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olan Genel Başkan olarak ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız. Ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa, bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka bir yolu yok.” sözleriyle olağan üstü kurultay çağrısına yönelik Yargıtay'dan gelecek karara göre harekete geçecekleri mesajını verdi.



Asal Araştırma sordu: Öze parti kursun mu?



Özel'in yeni parti sinyallerinin toplumdaki karşılığı var mı sorusunun cevabı Asal Araştırma'dan geldi.



6-14 Haziran tarihleri arasında 26 ilde iki bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilen çalışmada, Özgür Özel parti kurmalı mı? sorusuna cevap arandı.

Her iki kişiden biri 'Evet Özel parti kurmalı' diye görüş bildirirken, her üç kişiden birinin 'Hayır Özel parti kurmamalı' dediği gözlendi.