Merve Dizdar, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. İş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştiren ünlü oyuncunun cephesinden beklenen o güzel haber nihayet geldi. Gözlerden uzak yaşadığı evliliğini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan başarılı isim, hayranlarına büyük bir sevinç yaşattı. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden oyuncunun sevenleri, şimdilerde Merve Dizdar kaç aylık hamile ve bebeğinin cinsiyeti ne diyerek detayları yakından takip ediyor. Sürece dair merak edilen ilk net bilgiler ise gün yüzüne çıktı.

MERVE DİZDAR HAMİLE Mİ?

Evet, ünlü oyuncu Merve Dizdar ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Basına yansıyan son gelişmelere göre, iş insanı Cihan Ayger ile mutlu bir evlilik sürdüren Dizdar şu an tam 3 aylık hamile. Kariyerindeki yoğun set temposuna rağmen anne olma heyecanını doyasıya yaşayan Dizdar, bu özel ve mutlu haberi şimdilik sadece ailesi ve yakın dostlarıyla paylaştı.

MERVE DİZDAR BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Gebelik haberinin duyulmasının ardından tüm gözler bebeğin cinsiyetine çevrildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti bir erkek bebek bekliyor. Evliliklerinde ilk yılı henüz doldurmadan anne ve baba olma sevinci yaşayan ikili, erkek bebek haberiyle büyük bir sevinç yaşadı. Hayranları şimdi, hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü oyuncudan gelecek o ilk hamilelik pozlarını ve konuya dair yapacağı kişisel açıklamayı heyecanla bekliyor.