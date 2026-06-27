SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen rüşvet, usulsüz ruhsat ve imar yolsuzluğu soruşturması, ardı ardına gelen itirafçı beyanları ve somut mali delillerle yeni bir aşamaya taşındı. İlk operasyondan bu yana genişleyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal'da, Gazeteci Evrim Ataman ile Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan gibi itirafçı olduğu öğrenildi.

Gözaltın Alınır Alınmaz Konuşmayı Kabul Etti İddiası

Seferihisar belediyesine yönelik yapılan son operasyonda gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esin Uysal'ın, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olacağını beyan ettiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolüne bile diğer şüphelilerden ayrı götürülen Uysal, diğer şüphelilerin ifadeleri alınmadan emniyette bildiği tüm olayları anlattığı öğrenildi.

Dosyada 3 İtirafçı

Soruşturmanın seyrini değiştiren itirafçı beyanlarında 3 isim öne çıktı. Operasyonun ilk dalgasında tutuklanan gazeteci Evrim Ataman, Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan’dan sonra İmar Müdürü Esin Uysal da itirafçı olduğu, rüşvet çarkının nasıl döndüğü konusunda önemli bilgiler verdiği iddia edildi. Adliye ve emniyet kulislerinden sızan bilgilere göre, gözaltında bulunan bir belediye başkan yardımcısının da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olabileceği konuşuluyor.

Rüşvete "Çek" Formülü

Mali Şube ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin fiziki ve teknik takibe takılmamak amacıyla rüşvet çarkında nakit para yerine vadeli çek kullandıkları saptandı. Müteahhitler tarafından rüşvet karşılığı kesilen bu çeklerin kimler tarafından ciro edildiği ve nakde çevrildiği tek tek tespit edildi. Bankalardan alınan resmi dekontlar ve hesap hareketleri, somut delil olarak soruşturma dosyasına dahil edildi.

Belediye Başkanları Gözaltında

Soruşturmanın geçmiş safhalarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturmanın son dalgasında ise aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.