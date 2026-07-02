Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Temmuz hava durumu tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu, Karabük, İzmir ve Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İzmir'e sağanak uyarısı

2 Temmuz 2026 Perşembe günü İzmir’de sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığının 35-36 derece civarında seyretmesi beklenirken, nem oranının yüzde 20-25 aralığında olması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. Kuzeydoğudan saatte 6-7 kilometre hızla esecek rüzgârın yanı sıra, öğle saatlerinden itibaren Bergama ve Kınık çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerinde hava durumu 2 Temmuz 2026

Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 24 ile 31 derece arasında seyredecek. Balçova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 23 ile 35 derece arasında olacak. Bayındır: Sıcak ve bunaltıcı bir gün yaşanacak, sıcaklık 20 ile 38 derece arasında ölçülecek. İzmir'deki cezaevlerini ziyaret eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu: ''Artık hukuk ve yargı konuşmayacağım...'' İçeriği Görüntüle Bayraklı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 23 ile 35 derece arasında olacak. Bergama: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 22 ile 36 derece arasında seyredecek. Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 19 ile 36 derece arasında olacak. Bornova: Sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 25 ile 36 derece arasında seyredecek. Buca: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 23 ile 34 derece arasında olacak. Çeşme: Az bulutlu ve ılık bir gün yaşanacak, sıcaklık 22 ile 30 derece arasında seyredecek. Çiğli: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 21 ile 33 derece arasında olacak. Dikili: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 23 ile 32 derece arasında olacak. Foça: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 23 ile 32 derece arasında seyredecek. Gaziemir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 22 ile 35 derece arasında olacak. Güzelbahçe: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 23 ile 32 derece arasında olacak. Karabağlar: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 23 ile 32 derece arasında seyredecek. Karaburun: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 23 ile 32 derece arasında olacak. Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 22 ile 35 derece arasında seyredecek. Kemalpaşa: Sıcak havayla birlikte yer yer gökgürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 22 ile 36 derece arasında olacak. Kınık: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 24 ile 36 derece arasında seyredecek. Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 20 ile 35 derece arasında olacak. Menderes: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 21 ile 36 derece arasında olacak. Menemen: Sıcak havayla birlikte yer yer gökgürültülü sağanak görülebilir, sıcaklık 23 ile 36 derece arasında olacak. Narlıdere: Az bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 24 ile 33 derece arasında seyredecek. Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 20 ile 36 derece arasında olacak. Seferihisar: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 22 ile 33 derece arasında olacak. Selçuk: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 19 ile 31 derece arasında olacak. Tire: Sıcak ve bunaltıcı bir hava bekleniyor, sıcaklık 19 ile 38 derece arasında olacak. Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 21 ile 36 derece arasında seyredecek. Urla: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 22 ile 33 derece arasında olacak.